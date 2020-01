Über 8 Millionen Franken für mehr Hochwasserschutz an Kleiner Emme

Der Luzerner Regierungsrat hat für zwei Teilprojekte zu Hochwasserschutz und Renaturierungen an der Kleinen Emme Sonderkredite über insgesamt 8,26 Millionen Franken beantragt. Die Massnahmen am Fluss sind in den Gemeinden Ruswil, Werthenstein und Luzern geplant. 14.01.2020

Die Kleine Emme bei Schachen Bild: Pius Amrein (, 5. August 2018)

(sda) Nach Überschwemmungen im Jahr 2005 beschloss der Kanton etappierte Hochwasserschutzarbeiten von der Einmündung der Fontanne in die Kleinen Emme bis zu deren Einmündung in die Reuss auf über 23 Kilometern. Im Antrag an den Kantonsrat, den die Regierung am Dienstag veröffentlichte, sind Massnahmen an zwei weiteren Abschnitten enthalten.