Pfadi Horw eröffnet ihr neues Pfadiheim

Über dem Autobahndeckel Horwer Pfadi hat endlich ein Daheim – und die meisten finden es «megacool» Sofas und Küche drinnen, ein glasüberdachter Vorplatz draussen: Das neue Pfadiheim über dem Autobahndeckel in Horw lässt sich sehen. Nur etwas funktioniert noch nicht nach Plan. Roman Hodel 14.05.2022, 17.43 Uhr

«Megacool» – dieses Wort ist am Samstagmittag in und um das neue Horwer Pfadiheim immer wieder zu hören. Kantischülerin Nora (16), Pfadiname Trinity, findet es zum Beispiel «megacool», dass nun auch Aktivitäten drinnen möglich sind. Von einem richtigen, «megacoolen» Daheim schwärmt Kantischüler Marc (16), Pfadiname Goofy: «Man kann viele Sachen machen, wenn das Wetter mal nicht so gut ist.» Und für die Lernende FaBe Kinderbetreuung Sophie (18), Pfadiname Ariba, war es «megacool», beim Bau mitzuhelfen: «Wir haben zum Beispiel Wände gestrichen.» Dadurch trage man mehr Sorge zum Gebäude.