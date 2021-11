So teuer ist die Zertifikatskontrolle an Luzerner Hochschulen

Über Sicherheitsdienste Zertifikatskontrolle an Luzerner Hochschulen kostet 353'000 Franken – pro Monat Seit dem 20. September gilt an Universität, PH und Hochschule die Zertifikatspflicht. Allein an der Hochschule mit ihren rund 8000 Studenten kontrollieren täglich bis zu 30 Sicherheitsfachleute die QR-Codes. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 30.11.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Angestellter eines Sicherheitsdienstes kontrolliert vor der Hochschule Luzern – Wirtschaft die Zertifikate der Studierenden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

3G ist spätestens seit diesem Herbst für Tausende Luzerner Studierende mehr als ein veralteter Mobilfunkstandard. Wer an der Hochschule, Universität oder Pädagogischen Hochschule eine Vorlesung besuchen will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Kontrolliert werden die Zertifikate von externen Sicherheitsdiensten. Unsere Zeitung wollte wissen, was das kostet.

An der Hochschule Luzern gilt die Zertifikatspflicht seit dem 20. September für die rund 8000 Studierenden, aber auch für Dozierende und Mitarbeitende. Entsprechend gross ist der Kontrollaufwand über die sechs Departemente an verschiedenen Standorten. Laut Mediensprecherin Sigrid Cariola sind deshalb über den Tag verteilt zwischen 20 und 30 Personen im Einsatz. Die Kosten dafür haben sich im Oktober auf rund 290'000 Franken belaufen. Immerhin: Die Kontrollen verlaufen laut Cariola bisher problemlos. «Während der Einführungsphase gab es vereinzelt Diskussionen, doch diese verliefen weitgehend sachlich und respektvoll. Die ganz grosse Mehrheit der Studierenden schätzt es sehr, dass wieder Präsenzunterricht möglich ist.»

Kontrollen im Uni-/PH-Gebäude kosten 23'000 Franken

Ebenfalls auf externes Sicherheitspersonal setzt die Universität Luzern, an der seit 20. September die Zertifikatspflicht für Studierende gilt. Mediensprecher Lukas Portmann: «Bei den regulären Lehrveranstaltungen finden regelmässige, systematische Kontrollen statt, um die Einhaltung der Zertifikatspflicht zu gewährleisten.» Die Kontrollen bei den regulären Lehrveranstaltungen würden von vier Personen durchgeführt. «Dozierende können in ihren Veranstaltungen zusätzliche Kontrollen durchführen.»

Die Kontrollen im Uni/PH-Gebäude kosten laut Portmann rund 23’000 Franken pro Monat. Darin seien die Aufwände für die Kontrollen in den Hörsälen der PH und der Bibliothek im Uni/PH-Gebäude eingeschlossen. Auch an der Uni sei die Massnahme akzeptiert. «Wir spüren eine grosse Zufriedenheit, dass dank des Zertifikats wieder Präsenzunterricht möglich ist.»

Die Pädagogische Hochschule hat ihrerseits vier Personen beauftragt, welche Zertifikatskontrollen vornehmen. Das kostet pro Monat ebenfalls gut 40'000 Franken, wie Mediensprecher Marco von Ah sagt. Die grosse Mehrheit der Studierenden trage die Massnahmen mit. Sie wisse, dass die Zertifikatspflicht Voraussetzung für Präsenzunterricht an der PH Luzern sei. «Einzelne Personen mussten weggewiesen werden, weil sie kein gültiges Zertifikat hatten.» Kritische Rückmeldungen von Studierenden hätten sich hauptsächlich auf die Testkosten und die Verfügbarkeit von Testoptionen bezogen. Darum habe die PH gemeinsam mit den Hochschulen ein eigenes Testangebot aufgebaut. Die Testkosten für die eigenen Studierenden trage die PH.

Zur Zertifikats- kommt nun auch Maskenpflicht

Die Zertifikatskontrolle an den drei Luzerner Hochschulen zusammen kostet also rund 353'000 Franken pro Monat. Die Schulen passen ausserdem ihr Schutzkonzept laufend an die epidemiologische Lage an. An der Hochschule Luzern gilt zum Beispiel seit Montag für alle Räume zusätzlich eine Maskenpflicht. Nur wenn ein fester Platz eingenommen wird und konstant ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann, darf die Maske abgenommen werden.

An der Universität gilt seit 23. November in allen Räumen eine allgemeine Maskentrage- und Abstandspflicht. Davon ausgenommen sind einzig Mitarbeitende, die sich alleine in einem Büro aufhalten. Eine Ausnahme gilt auch für Dozierende während ihrer Ausführungen an Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht – aber nur, wenn jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Teilnehmenden eingehalten wird. Zudem finden die Lehrveranstaltungen ab Dezember digital statt. Das war für die Winteruniversiade so vorgesehen und wird nun auch nach deren Absage beibehalten. Die Mensa bleibt zu den normalen Öffnungszeiten bis am 23. Dezember 2021 in Betrieb, danach ist sie bis und mit 9. Januar 2022 geschlossen. An der PH gilt ebenfalls seit 23. November eine allgemeine Maskenpflicht in allen Lehrveranstaltungen und bei allen Weiterbildungskursen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen