Überbauung «Leuchtturmprojekt für Willisau»: Nach dreijähriger Bauzeit eröffnen die Kindergärten und Tagesstrukturen Das Generationenprojekt «Im Grund» erreicht einen weiteren Meilenstein. Der Einzugstermin wurde bewusst gewählt. Fabienne Mühlemann 19.04.2021, 05.00 Uhr

Sechs Kindergärten, Tagesstrukturen, ein neues Pfarreizentrum, Miet- und Eigentumswohnungen sowie eine Tiefgarage mit 170 Plätzen – das alles wurde in Willisau im Rahmen des Generationenprojekts «Im Grund» realisiert. Während die Wohnungen teilweise bereits vermietet sind und die Tiefgarage in Betrieb, wird diese Woche ein weiterer Meilenstein gesetzt: Die Kindergärten und Tagesstrukturen öffnen ab Montag ihre Türen. Rund 100 Kinder werden zum ersten Mal ihren neuen Kindergarten bestaunen können und etwa 260 Kinder über die ganze Woche verteilt die neuen Tagesstrukturen besuchen.

Das Generationenprojekt «Im Grund» wurde hinter der Stadtverwaltung realisiert. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021)

Über die Eröffnung freut sich der Stadtammann Daniel Bammert (CVP). Er spricht von einem «Leuchtturmprojekt» für Willisau: «Das Bauvorhaben ist nicht nur aussergewöhnlich wegen der Grösse des Investitionsvolumens, sondern auch weil private Grundeigentümer, die katholische Kirchgemeinde und die Stadt Willisau ein gemeinsames Projekt realisieren. Es bestehen wenige Projekte, welche durch so verschiedene Partner realisiert werden. Und dies auch noch mitten im Zentrum von Willisau.»

Daniel Bammert. Bild: PD

Bammert ist seit Anfang Jahr im Amt und daher erst seit kurzem verantwortlich für das Projekt. «Es gibt immer noch viel zu entscheiden, zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Aufgrund der Grösse und der Involvierung von drei Eigentümern ist das Projekt spannend und wegweisend.» Die grösste Herausforderung bestand seiner Meinung nach darin, allen Parteien gerecht zu werden. Es bestehen je nach Bau differenzierte Anforderungen und Bedürfnisse. «Für mich war wichtig, dass die Kinder die Tagesstrukturen und die Kindergärten erst beziehen, wenn keine Baumaschinen mehr vor Ort sind, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Nun können wir mit gutem Gewissen starten.»

Drohnenbild der Überbauung Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Der Innenhof mit Zugang zu den Kindergärten, zum Pfarreisaal und zu den Tagesstrukturen. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Die Stadtverwaltung liegt direkt daneben. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Der Eingang zu einem der Kindergärten. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Einblick in einen der Kindergärten. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Die Garderoben sind bezugsbereit. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Hier können sich die Kinder austoben. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Fingerfiguren Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Weitere Garderobe eines Kindergartens. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Die Malstifte sind bereit. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Der grosse Pfarreisaal. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Der grosse Technikraum. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Der Blauring-Raum Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Die Überbauung wurde von drei Eigentümern realisiert. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021) Blick von oben auf die Überbauung. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021)

1000 Tonnen Beton verbaut

Bei einem Besuch zusammen mit Martin Wermelinger, Leiter Bauamt, in der Woche vor der Eröffnung war die Vorfreude bereits spürbar. Die Kindergartenlehrerinnen waren mit Einrichten der sechs Räumlichkeiten auf den drei Geschossen beschäftigt. Fein säuberlich wurden die Zahnputzbecher mit den Namen drauf aufgestellt, die Kinderstühle in einen Kreis gestellt und die Garderoben-Plätze mit Namen versehen. Auch bei den Tagesstrukturen, in der die Kinder Essen können, ihre Hausaufgaben erledigen oder im Ruheraum die Füsse hochlegen, herrschte bereits reger Vorbereitungsbetrieb. Im grossen neuen Pfarreisaal können künftig Anlässe durchgeführt werden und einen Stock tiefer hat sich der Blauring Willisau eingerichtet. Und die 24 Wohnungen über dem Pfarreisaal sind bereits zum grössten Teil vermietet. «Bald wird hier also viel Leben einkehren», sagt Wermelinger.

Martin Wermelinger. Bild: Pius Amrein

Er spricht auch die gewaltigen Dimensionen des Projekts an: «Für den Bau der Gebäude wurde 1000 Tonnen Beton verbaut. 30'000 Kubikmeter an Aushub kam durch die zweigeschossige Tiefgarage zusammen, was rund 2000 gefüllten Lastwagen entspricht.» Es sei eine Genugtuung, dass man die Bauzeit unfallfrei überstanden habe. So verschwinde schon mal ein gewisser Druck. «Doch bis zur endgültigen Abrechnung ist noch eine gewisse Anspannung vorhanden.»

Wer wofür zuständig ist: Katholische Kirchgemeinde Willisau:

-Pfarreisaal und Pfarreiräumlichkeiten

-24 Mietwohnungen

-6 Kindergartenabteilungen und Tagesstrukturen im Edelrohbau

-69 Parkplätze Stadt Willisau:

-Endausbau Kindergarten und Tagesstrukturen

-Miete Kindergarten und Tagesstrukturen für 40 Jahre

-71 Parkplätze Lupe Willisau:

-zwei private Wohnhäuser mit 19 Eigentumswohnungen

-30 Parkplätze

Apropos Kosten, diese teilen sich wie folgt: Der katholischen Kirchgemeinde oblag der Bau des Gebäudes für die Kindergärten und die Tagesstrukturen als Bauherrin. Die Stadt Willisau hat die Räumlichkeiten im Edelrohbau für 40 Jahre gemietet und übernahm deren Endausbau. Zudem beteiligte sie sich an der Tiefgarage mit 71 Parkplätzen. Dazu war ein Sonderkredit von rund 18 Millionen Franken genehmigt worden. Des Weiteren lag der Bau des Pfarreizentrums, der 24 Mietwohnungen und von 69 Parkplätzen in der Verantwortung der Kirchgemeinde. Diese hatte im Jahr 2018 dem Sonderkredit von 22,5 Millionen Franken für das Generationenprojekt zugestimmt.

Kapazitätsgrenzen erreicht

Stein des Anstosses für das Projekt war die Schulraumplanung der Stadt Willisau. Eine Analyse zeigte auf, dass die vorhandenen Kindergärten die Kapazitätsgrenzen erreichen und die Infrastruktur nicht mehr den Anforderungen genügt. Eine Aufstockung von sechs auf neun Kindergärten wurde nötig und der stetigen Nachfrage für schul- und familienergänzende Tagesstrukturen musste man gerecht werden.

Damit das Projekt auf dem 6000 Quadratmeter grossen Areal direkt hinter der Stadtverwaltung entstehen konnte, musste das katholische Pfarreiheim, wo zuvor unter anderem drei Kindergärten integriert waren, sowie drei private Wohnhäuser abgerissen werden. Diese wiesen teilweise erhebliche Alterserscheinungen auf. Während der Bauzeit waren die Kindergarten-Kinder in Räumlichkeiten in der Rohrmatt und im Schützenrain untergekommen.