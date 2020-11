Leitartikel Überbauung Weinhalde in Kriens: Die Vorteile überwiegen klar Die Umzonung der Weinhalde am Krienser Sonnenberg wird von den Grünen bekämpft. Doch das Bauprojekt auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei hat eine lange Vorgeschichte – und hat ein Ja verdient. Stefan Dähler 17.11.2020, 15.21 Uhr

Seit mehreren Jahren laufen die Planungen für ein Bauprojekt auf dem Areal Weinhalde am Sonnenberghang in Kriens. Am 29. November steht nun die wegweisende Entscheidung an: Das Krienser Stimmvolk stimmt über die Einzonung des Areals ab. Geplant sind dort drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 45 Eigentumswohnungen.

Ein Ja wäre die konsequente Fortsetzung der bisherigen Politik der Stadt. Bereits bei der Ortsplanungsrevision 2013 hat sie den Grundeigentümern, der Gärtnerfamilie Geisseler-Bieri, in Aussicht gestellt, das in der Zone «übriges Gemeindegebiet B» liegende Areal einzuzonen. Weil die Frage der Erschliessung noch nicht geklärt war, wurde dieser Schritt damals nicht vollzogen. Inzwischen ist klar, wie die Erschliessung aussehen soll. Mehr noch: Die Eigentümer haben auch andere Bedingungen der Stadt Kriens erfüllt, beispielsweise einen Architekturwettbewerb durchgeführt, und damit grosse Vorinvestitionen getätigt. Das Projekt nun in letzter Minute zu verhindern, würde daher «gegen die Prinzipien von Rechtssicherheit wie auch von Treu und Glauben» verstossen, wie das Pro-Komitee schreibt. Diese Formulierung mag etwas gar drastisch sein. Auch wenn ein Nein für die Eigentümerfamilie in der Tat sehr bitter wäre: Natürlich steht es den Krienserinnen und Kriensern offen, die Vorlage abzulehnen, ohne sich des Verrats schuldig fühlen zu müssen.

Das Areal Weinhalde (Bildmitte) ist zurzeit noch unbebaut. Bild: Pius Amrein

Doch ist das Projekt so schlecht, dass man es nach dieser langen Vorlaufzeit nun versenken muss? Nein. Und was wäre mit einer Ablehnung gewonnen? Kaum etwas.

Das Areal Weinhalde – es handelt sich um eine ehemalige Gärtnerei – liegt heute brach. Es ist weder als Naherholungsgebiet noch für die Landwirtschaft nutzbar – auch wenn die Gegner, insbesondere die Grünen, wider besseres Wissen steif und fest behaupten, es handle sich um «Landwirtschaftsland». Von den Umweltverbänden kam nachweislich kein Widerstand gegen das Bauprojekt. Zumal die Weinhalde nicht irgendwo abseits liegt, sondern mitten im Siedlungsgebiet. Eine Überbauung an diesem Ort entspräche dem Grundsatz der Verdichtung nach innen. Die Gegner betonen zwar, mit einem Nein würde man der künftigen Generation den Handlungsspielraum bei der Siedlungsentwicklung erhalten. Gleichzeitig führen sie aber auch ins Feld, dass in Kriens noch sehr viel freies Bauland besteht. Handlungsspielraum ist also auch ohne Weinhalde vorhanden.

Ein umstrittener Punkt ist die Anzahl Parkplätze. Geplant sind gemäss Projektentwickler 1,16 bis 1,48 Parkplätze pro Wohnung. Die Projektgegner warnen vor einer Verschlimmerung der Verkehrsprobleme in Kriens und weisen darauf hin, dass in anderen Städten Siedlungen mit deutlich weniger als einem Parkplatz pro Wohnung schon Standard sind. Das ist an sich korrekt, allerdings hinkt dieser Vergleich. Denn autoarme Siedlungen werden dort geplant, wo der ÖV-Anschluss gut ist. Das trifft bei der Weinhalde am Sonnenberg nicht zu. Hinzu kommt die Hanglage. Dennoch haben sich die Projektentwickler bemüht, ein möglichst nachhaltiges Verkehrskonzept zu entwickeln – anfänglich waren rund 2 Parkplätze pro Wohnung geplant. Diese Zahl wurde inzwischen nach unten gedrückt. Stattdessen sind Carsharing-Angebote sowie allgemein nutzbare E-Bikes und E-Roller vorgesehen. Natürlich, Mehrverkehr wird es trotzdem geben. Doch dieser wird sich bei 46 Wohnungen in Grenzen halten.

Ein weiteres Argument der Gegner ist das Überangebot an Wohnungen in Kriens. Die Leerwohnungsziffer ist nach einem Höchststand 2018 jedoch wieder gesunken. Kommt hinzu, dass in den letzten Jahren vor allem Mietwohnungen gebaut worden sind. Dort ist der Markt teilweise übersättigt. Bei den Eigentumswohnungen dagegen ist die Nachfrage nach wie vor hoch, wie eine Analyse der Luzerner Kantonalbank zeigt.

Natürlich ändert das nichts daran, dass in Kriens zuletzt viel gebaut worden ist – und dies bei einem Teil der Bevölkerung Unbehagen ausgelöst hat. Es wäre allerdings bedauerlich, wenn das verhältnismässig kleine Weinhalde-Projekt deswegen als Blitzableiter herhalten muss. Dieses hat aufgrund der langen und seriösen Vorbereitung ein Ja verdient.