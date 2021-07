Übergewicht «Wir haben eine Nahrungsmittelindustrie, die uns mästet» – der Leiter des Luzerner Adipositas-Zentrums im Gespräch Übergewichtige Menschen haben mit Diskriminierungen zu kämpfen. Martin Sykora, Leiter des Adipositas-Zentrums im Luzerner Kantonsspital, erklärt, weshalb starkes Übergewicht eine Krankheit ist und wieso Studienergebnisse hinterfragt werden müssen. Salome Erni 26.07.2021, 05.00 Uhr

Martin Sykora ist der Leiter des Adipositas-Zentrums am Luzerner Kantonsspital. Bild: PD

«Übergewichtige Kinder sind oft sehr begeistert, machen gerne Sport und bringen sich aktiv ein – bis sie auf eine Gesellschaft stossen, die ihnen die Lebensfreude nimmt», sagt Martin Sykora, Leiter des Adipositas-Zentrums am Luzerner Kantonsspital. Dort werden Kinder ab zehn Jahren behandelt. Er fährt fort: «Nur um dann den Vorwurf zu hören, dass sie zu viel zu Hause vor dem Computer sitzen und Chips essen.»

Adipöse Kinder und Jugendliche verbringen zwar mehr Zeit am Bildschirm, aber häufig sei das nicht die Ursache, sondern die Konsequenz des Übergewichts – eine Flucht vor der Realität, sagt Sykora. Er spricht damit die Stigmatisierung von Übergewichtigen an, die überall um sich greift: in der Schule, bei der Bewerbung, im Verein.

Übergewichtige werden im Alltag diskriminiert

Das Monitoring einer Forschungsgruppe der Pädagogischen Hochschule Luzern zum Übergewicht von Kindern und Jugendlichen findet Sykora wichtig, doch er ruft dazu auf, sich über die Hintergründe klar zu werden. Es sei zwar so, dass Übergewichtige oft einen niedrigeren Bildungsstand haben. Aber das bedeute nicht, dass es an Intelligenz oder Wille mangle. «Übergewichtige erhalten auch nicht dieselben Chancen.»

Sykora erzählt das Beispiel einer jungen Frau, die eine Lehre als Coiffeuse machen wollte. Beim Bewerbungsgespräch knallte die Betreuerin ihre Bewerbungsmappe auf den Boden mit den Worten, ob sie die überhaupt aufheben könne. Oder er zitiert eine Studie, nach der übergewichtige Jugendliche trotz gleicher Fähigkeiten eine ganze Note schlechter abschneiden in Mathematiktests. Einfach, weil es ihnen niemand zutraut. «Wir haben Kinder, die sich im Keller verstecken, damit sie das Mobbing an der Schule nicht ertragen müssen. Und dann heisst es: ‹bildungsfern›», erzählt Sykora.

Veranlagung zu Adipositas ist ausschlaggebend

«Die Gesellschaft muss endlich verstehen, dass Adipositas eine Krankheit ist», sagt Sykora vehement. Zwei eineiige Zwillinge, wenn auch nicht gemeinsam aufgewachsen, haben dennoch zu 80 Prozent dasselbe Gewicht. Dies zeigt: Adipositas ist zu einem hohen Grad genetisch vorbestimmt, dazu kommt die Prägung im Mutterleib und in den ersten Lebensjahren.

Dem scheint die Beobachtung zu widersprechen, dass es heute mehr übergewichtige Menschen als früher gibt. Doch Sykora sagt:

«Veranlagung trifft Umgebung.»

Damit meint er, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen mit der Veranlagung zu Übergewicht auf eine dazu förderliche Umgebung stiessen. Sykora fährt fort: «Zum Beispiel haben wir eine Nahrungsmittelindustrie, die uns mästet. Hochkalorische Produkte und viel Zucker machen uns abhängig und lösen das Verlangen nach mehr aus.»

Einblick in eine Physiotherapie-Stunde am Adipositas-Zentrum. Bild: PD

Eine Erkrankung und keine Willensschwäche

Zudem gibt es gemäss Sykora gesellschaftliche Faktoren, die Übergewicht begünstigen. Gerade bei Menschen mit bildungsfernem oder sozial schwachem Hintergrund würden oft andere Sorgen als das eigene Gewicht im Vordergrund stehen. «Ausserdem ist es arrogant zu meinen, dass sich alle Menschen gesundes Essen leisten können», sagt Sykora.

Er erklärt ausserdem, dass Menschen mit Wurzeln im südländischen Raum aufgrund der durchschnittlich geringeren Körpergrösse oft einen – nach Schweizer Standards – erhöhten BMI aufweisen. «Dasselbe wäre der Fall, würde der chinesische BMI auf Schweizerinnen und Schweizer angewendet werden.» Dieser Umstand mache sich dann auch in der Statistik zu Migrantinnen und Migranten bemerkbar.

Möglichst präventiv eingreifen

Irgendwann komme der «Point of no Return», so Sykora. An diesem Punkt habe man so viel zugenommen, dass eine Gewichtsabnahme auf Dauer durch Änderung der Ernährung und mehr Bewegung nur noch bei vier Prozent der Patienten möglich ist.

Das Kinderspital Luzern möchte deshalb auch ein Angebot für unter Zehnjährige schaffen. In diesem Alter sei es noch möglich, präventiv die Gewichtszunahme zu verhindern. Gemäss Sykora ist es am wichtigsten, dafür zu sorgen, dass die Kinder gar nicht erst adipös werden und nie mit Sport aufhören. Dies ist jedoch eher im Zuständigkeitsbereich der Kantone, am Spital liegt der Fokus naturgemäss stärker auf der Therapie von bereits bestehenden Erkrankungen.

Gewichtsabnahme ist nicht das einzige Ziel

«Der Erfolg am Adipositas-Zentrum misst sich aber nicht nur in Kilos, das wäre frustrierend», sagt Sykora. Zunächst gilt es, die Stigmatisierung und Vorwürfe an sich selbst zu durchbrechen und das Selbstwertgefühl zu stärken. Oder, wie Sykora ausdrückt: «Wir arbeiten an den Verletzungen der Gesellschaft.» Erst danach greifen verschiedene Massnahmen. In ausgesuchten Fällen wird auch eine Operation durchgeführt, welche im Durchschnitt zu einem Gewichtsverlust von 50 Kilogramm führt.

Ganz zum Schluss des Gesprächs fragt Sykora: «Meine Botschaft an die Welt? – Akzeptiert, dass Adipositas meist eine Erkrankung und keine Willensschwäche ist.» Er ergänzt:

«Entschuldigen Sie, ich werde immer emotional bei diesem Thema. Aber ich sehe den Leidensdruck. Studien sind wertvoll, aber die Interpretation muss differenziert erfolgen. Ansonsten tragen sie zu plumpen Vorurteilen bei.»