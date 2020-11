Überholvorgang in Ruswil führt zu Auffahrkollision mit zwei Verletzten Bei einer Auffahrkollision auf der Kantonsstrasse K10 in Ruswil wurden zwei Personen verletzt. Beteiligt beim Unfall waren auch ein alkoholisierter Motorradlenker und ein unbekannter Autofahrer, welcher ein Überholmanöver durchführte. Dieser fuhr weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. 05.11.2020, 11.04 Uhr

Die Lenkerin und der Lenker diser beiden Fahrzeuge wurden beim Unfall verletzt. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 4. November 2020)

(zim) Am Mittwoch, kurz vor 19 Uhr, fuhren ein Motorradfahrer, ein Autofahrer, eine Autofahrerin und ein Lieferwagenlenker in dieser Reihenfolge auf der Kantonsstrasse K10 in Ruswil von Wolhusen Richtung Malters. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, setzte der Autofahrer nach dem Bahnübergang Dietenei zu einem Überholmanöver an. Der Motorradlenker musste bremsen und die nachfolgende Autofahrerin bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Der Lieferwagenlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Autos.