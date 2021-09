Freizeitanlagen Übernahme der Krienser Bäder: Hallenbad Luzern AG ist offen für Gespräche Die Krienser FDP schlägt vor, den Betrieb des Parkbads sowie des Hallenbads Krauer versuchsweise auszulagern. Derweil ist eine engere Zusammenarbeit der Bäder in der Region bereits aufgegleist. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Sie führt das Hallenbad auf der Allmend, das Strandbad Tribschen, das Waldschwimmbad Zimmeregg, das Regionale Eiszentrum sowie die Sportanlage Würzenbach. Die Rede ist von der Hallenbad Luzern AG, die sich im Besitz der Stadt Luzern befindet. Nun könnte die AG ihr Tätigkeitsfeld weiter ausweiten. Die Krienser FDP fordert in einem Postulat den Stadtrat auf, zu prüfen, ob der Betrieb des Krienser Parkbads sowie des Hallenbads Krauer an die Hallenbad Luzern AG ausgelagert werden kann.

Das Parkbad Kriens.

Bild: Roger Grütter

Vorerst schlägt die FDP einen Pilotversuch während drei bis vier Jahren vor. «Als AG kann man viel innovativer sein und viel schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen. Auch im Personalbereich gibt es Synergien und mehr Flexibilität, wenn mehrere Betriebe aus einer Hand geführt werden können», heisst es im Postulat. Weiter könnten die Krienser Stadtfinanzen entlastet werden.

«Eine AG ist agiler als ein Gemeindebetrieb»

Für die Hallenbad Luzern AG war eine Übernahme der Krienser Bäder bisher kein Thema, wie Geschäftsführer Reto Mattmann sagt:

«Wenn in Kriens der politische Wille dafür da ist, wären wir offen für Gespräche.»

Wie sich diese Lösung auf den Betrieb der Krienser Bäder auswirken würde, könne man ohne Vorabklärungen nicht beurteilen. «Es ist grundsätzlich aber schon so, dass man als Betriebs-AG mit Leistungsauftrag meistens agiler ist als ein Gemeindebetrieb. Wir können in vielen Situationen schneller handeln, ohne stets mit der Stadt Rücksprache nehmen zu müssen», sagt Mattmann.

Gemeinsames Eintrittssystem für die Hallenbäder?

Was dagegen bereits abgeklärt wird, ist eine engere Zusammenarbeit der Hallenbäder in der Agglomeration Luzern. Ein Thema ist zum Beispiel ein gemeinsames Eintrittssystem. Bei den Betrieben der Hallenbad Luzern AG gibt es die Sportcard, mit der Besucher eine Ermässigung erhalten. Diese könnte auch auf weitere Betriebe ausgeweitet werden. «Dabei geht es aber um eine Partnerschaft, nicht eine Übernahme», so Mattmann.

Federführend bei diesen Abklärungen ist der Gemeindeverband LuzernPlus. Derzeit erarbeite eine externe Firma einen Bericht, der demnächst einer Arbeitsgruppe mit Vertretungen der betroffenen Bäder vorgestellt wird, sagt Raphael Bieri, stellvertretender Geschäftsführer von LuzernPlus. In der Folge würden mögliche Massnahmen konkretisiert, die voraussichtlich gegen Ende Jahr spruchreif sind. Bieri führt folgende Beispiele für mögliche Synergien an:

«Es könnte ein gemeinsamer Personalpool entstehen, wodurch man sich bei Engpässen aushelfen kann.»

Weiter könnten durch gemeinsame Beschaffungen von Produkten zur Wasseraufbereitung bessere Konditionen erzielt werden. Auch die Ausweitung des Sportcard-Systems sei weiterhin auf dem Radar. Im Fokus stehen momentan die Hallenbäder, weil das Synergiepotenzial bei Ganzjahresbetrieben höher ist. Es sei aber denkbar, die Massnahmen auch auf die Freibäder auszuweiten, so Bieri.

Übernahme ist nicht das Ziel, aber dürfte nun aufs Tapet kommen

Der Prozess sei ergebnisoffen, betont Bieri. Jede Gemeinde und jeder Betrieb entscheide selbst, welche Projekte anschliessend umsetzt werden. Dass als Resultat des Prozesses eine Zusammenlegung oder Übernahme von Betrieben ins Auge gefasst wird, sei nicht das Ziel des Projekts, dürfte aber aufgrund der veränderten Ausgangslage wahrscheinlich diskutiert werden.

Die Stadt Luzern als Eigentümerin der Hallenbad Luzern AG äusserst sich derzeit nicht konkret zum hängigen Krienser Vorstoss. «Es kann einzig festgehalten werden, dass die Stadt Luzern offen ist, sollten die Hallenbad AG und die Stadt Kriens neue Lösungen prüfen wollen», schreibt Stadtpräsident Beat Züsli (SP) auf Anfrage.