Malerei Überraschende Entdeckung: Hans Erni hat als 18-Jähriger ein Schulbuch illustriert Josef Wüest verfasste 1927 ein Deutsch-Lehrbuch mit einem besonderen pädagogischen Ansatz: Er verband Sprach- und Verkehrslehre. Der damals noch unbekannte Luzerner Kunstmaler Hans Erni lieferte dazu die Bilder. Hugo Bischof 05.03.2021, 11.37 Uhr

Der Luzerner Künstler Hans Erni (1909–2015) hat in jungen Jahren ein Schulbuch illustriert. Den Auftrag dazu erhielt er vom damals bekannten Dichter, Pädagogen und Lehrmittelautor Josef Wüest. Ein Exemplar der «Deutschen Sprachschule für die 2. bis 7. Primarschule» ist vor kurzem überraschend aufgetaucht.

Das Titelblatt der zweiten Auflage 1931 des von Hans Erni illustrierten Schulbuchs.

Es befand sich im Büchergestell von Othmar Wüest, dem Urgrossneffen des Autors. Othmar Wüest ist persönlicher Mitarbeiter des heutigen Luzerner Regierungsrats Marcel Schwerzmann. Informationen dazu gibt es im Blog des kantonalen Bildungs- und Kulturdepartements (https://blog.bkd.lu.ch/hans-erni/).

Die Anfrage an Hans Erni, das Schulbuch zu illustrieren, erfolgte um 1927. Erni besuchte damals als 18-Jähriger die Kunstgewerbeschule in Luzern (heute Fachklasse Grafik). Das Buch erschien bereits 1931 in einer zweiten Auflage. Gemäss Othmar Wüest existieren davon nur noch drei Exemplare.

Ziel: Sprache mit Allgemeinbildung verbinden

Hans Erni im Jahr 2015.

Bild: Pius Amrein

Das 148-seitige Lehrmittel aus dem Luzerner Lehrmittelverlag verfolgte einen für die damalige Zeit völlig neuen pädagogischen Ansatz: Es verband das Erlernen der deutschen Sprache mit der Absicht, auch zur Erziehung oder Allgemeinbildung beizutragen – etwa mit den Verhaltensregeln für Fussgänger im Strassenverkehr oder den Umgang mit Feuer. Ernis Aufgabe war es, die Gefahren für die Schülerinnen und Schüler mit Illustrationen zu verdeutlichen. Der Autor setzte dazu passende Texte darunter.

Verkehrslehre mit Lokalkolorit: Hans Erni zeigt hier die damalige Tramlinie Luzern–Maihof.

Einige der Regeln von damals verleiten heute zum Schmunzeln. Etwa: «Hast du die Fahrbahn betreten und ein Fahrzeug nicht beachtet, so warte ruhig mitten auf der Strasse, bis sie frei ist! Nichts ist in diesem Augenblicke gefährlicher, als das Hin- und Hergehen, weil dadurch der Fahrzeugführer unsicher wird und dich, wahrscheinlich, überfährt.» Auch satzzeichenmässig sähe es heute etwas anders aus: Einige der Kommas sind schlicht überflüssig.

Die Fussgänger-Regel Nr. 5 («warte ruhig mitten auf der Strasse») wäre in der heutigen Zeit wohl unvorstellbar. Das Verkehrsaufkommen war damals viel kleiner.

Andere Regeln kann man inhaltlich heute nachvollziehen. Etwa diese: «Überschreite die Fahrbahn nie dicht vor oder hinter einem Wagen! Merke dir vor allem: Du setzest dein Leben aufs Spiel, um Minuten zu gewinnen!» Eine kleine Einschränkung gibt es aber auch hier: Offenbar gab es damals noch keine Fussgängerstreifen, sonst würde wohl auch diese Regel heute etwas anders lauten.

Explizit für Schüler gilt: «Das Aufspringen und Anhängen ist sehr gefährlich, da man ausglitschen, fallen und überfahren werden könnte.»

Diese abenteuerlich anmutende Verkehrsregel soll besonders Schüler von gefährlichem Verhalten im Strassenverkehr abhalten.

Und dann noch: «Merke dir, dass das Rechtsgehen, das Rechtsausweichen und das Linksüberholen erstes Erfordernis ist! Wenn du durch verkehrsreiche Strassen und Wege gehst, so haste nicht und lies nicht und unterhalte dich nicht mit anderen!» Das «lies nicht» würde man heute wohl durch «starre nicht auf dein Handy» ersetzen.

Der Autor des Buchs, Josef Wüest, gezeichnet von Hans Erni.

Bemerkenswert sind auf jeden Fall die Illustrationen von Hans Erni. «Sie tragen eine eher ungewohnte Handschrift von Erni und haben für die damalige Zeit als modern gegolten», schreibt Othmar Wüest im Blog des Bildungs- und Kulturdepartements. Sie stammen aus einer Zeit, als Erni sich nach dem Besuch der Luzerner Kunstgewerbeschule sowie ersten Aufenthalten in Paris und Berlin «künstlerisch erst zu orientieren suchte und die verschiedenen aktuellen Stile wie Kubismus und Konstruktivismus erprobte, denen er in den Kunstmetropolen begegnet war», betont Heinz Stahlhut, der Direktor des Hans Erni Museums in Luzern. Erni habe seiner Kunst stets und noch im hohen Alter «nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine soziale Funktion zugeschrieben», so Stahlhut.

Das Deutschbuch enthielt auch ganz neue pädagogische, für damals revolutionäre Ansätze, etwa die Idee einer Waldschule.

Stahlhut verweist auf Ernis 1935 und 1945 entstandene Schulwandbilder Hochdruckkraftwerk, Saline, Verkehrsflugzeug und Giesserei. Darin habe der Künstler den Schülerinnen und Schülern «die komplexen Vorgänge in der modernen Industriegesellschaft anschaulich gemacht». Die Illustrationen zur Sprachlehre des Luzerner Pädagogen Josef Wüest seien ein noch früheres Beispiel für das Interesse des Künstlers, «mit seiner Kunst zur Volksbildung beizutragen».