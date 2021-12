Gleichstellung in der Schweiz wird kritischer beurteilt

Überraschende Umfrageergebnisse Schweizerinnen und Schweizer sind unzufriedener mit Gleichstellung als vor drei Jahren Im Vergleich zum letzten Gleichstellungsbarometer wird der Stand der erreichten Gleichstellung deutlich kritischer beurteilt. Mitunter am zufriedensten sind die Befragten aus der Zentralschweiz. Livia Fischer Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Dass Care-Arbeit entlöhnt werden soll, wird an Frauenstreiks immer wieder gefordert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Juni 2021)

Die Forderungen nach Gleichstellung zwischen Mann und Frau sind lauter denn je. Dennoch – oder gerade darum – wird deren Stand in der Schweiz kritischer eingeschätzt als noch vor einigen Jahren. Am Dienstag hat die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten zum zweiten Mal den Barometer Gleichstellung präsentiert – der erste wurde 2018 erstellt. Dieses Jahr lag der Fokus auf der Erwerbsarbeit und unbezahlter Care-Arbeit. Hierzu gehören etwa die Kinderbetreuung, Altenpflege und Hausarbeit. Die Erhebung wurde von der Hochschule Luzern durchgeführt und ausgewertet.

2245 Personen zwischen 18 und 65 Jahren aus der gesamten Schweiz haben an der Umfrage teilgenommen und sich zur aktuellen Situation sowie ihren Wünschen punkto Vereinbarkeit von Erwerbs-, Familien- und Hausarbeit geäussert (siehe letzter Abschnitt).

Problemwahrnehmung hat sich verändert

Die Dozentinnen für Soziale Arbeit Gesine Fuchs und Lucia Lanfranconi haben das Projekt geleitet. Sie sind vom Ergebnis der Umfrage überrascht. Fuchs: «Wir haben schon erwartet, dass die Werte ein bisschen schlechter sind, da während der Coronapandemie die Sorgearbeit wieder traditionell verteilt wurde. Mit einer so deutlichen Verschlechterung haben wir jedoch nicht gerechnet.»

Die Coronapandemie allein dürfte aber nicht zu dieser kritischeren Wahrnehmung beigetragen haben. «Wir vermuten, dass es auch damit zu tun hat, dass seit dem grossen Frauenstreik im Juni 2019 vermehrt über Gleichstellung und Defizite gesprochen wird», sagt Fuchs. Dies habe das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass noch viel zu tun sei, geschärft. «Die Gleichstellung ist also nicht in allen Bereichen effektiv schlechter geworden, sondern die Problemwahrnehmung und das Problembewusstsein haben sich gewandelt.» Als Beispiel: Obwohl der Frauenanteil im Nationalrat seit den vorletzten Wahlen im Jahr 2015 erheblich gestiegen ist (von 32 auf 42 Prozent im Jahr 2019), wurde die Gleichstellung zwischen Mann und Frau in der Politik als schlechter bewertet.

Zentralschweiz mag traditionelles Rollenbild

Die Auswertungen wurden nach Grossregionen gegliedert. Dabei zeigt sich: Der Stand der Gleichstellung wird in der Zentralschweiz mitunter am positivsten wahrgenommen. Ebenso fällt auf, dass das traditionelle Rollenbild insbesondere in den Köpfen der Innerschweizerinnen und Innerschweizer stark verankert ist.

So finden hier rund 40 Prozent, dass Frau und Mann nicht zu gleichen Teilen zur Care-Arbeit beitragen sollten. Zudem sind 27 Prozent der Befragten aus der Zentralschweiz der Ansicht, dass eine Frau bereit sein sollte, ihre Erwerbstätigkeit zu Gunsten ihrer Familie zu reduzieren. Jedoch gibt auch ein Drittel an, Hausfrau zu sein, sei genauso erfüllend wie gegen Bezahlung zu arbeiten.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse:

- Für die meisten ist die Gleichstellung von Frau und Mann in Familie, Ausbildung und Arbeit nicht erreicht. Insbesondere in den Bereichen Familie, Erwerbsarbeit und Politik wird der Stand schlechter eingeschätzt als noch vor drei Jahren. Frauen sind deutlich kritischer als Männer.

- Schwierig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem für Frauen, die gleichzeitig Kinder betreuen und Angehörige pflegen sowie Alleinerziehende.

- Als Erwerbsmodell bevorzugt eine Mehrheit Teilzeitarbeit für beide Elternteile. Nur zehn Prozent der Männer und elf Prozent der Frauen wünschen sich das traditionelle Ernährermodell (Mann arbeitet Vollzeit, Frau ist nicht erwerbstätig).

- Die Coronapandemie hat bereits bestehende Belastungen noch verstärkt. Unabhängig von den Haushaltsformen sind Frauen stärker gefordert. Die Einschätzungen der Befragten zu möglichen positiven langfristigen Folgen der Coronapandemie in Bezug auf Erwerbs- und unbezahlte Care-Arbeit sind zurückhaltend.

- Eine klare Mehrheit der Befragten wünscht sich die Möglichkeit von Jobsharing, Teilzeit und Pensen-Reduktion auf allen Hierarchiestufen sowie flexible Arbeitszeiten. Noch höher ist die Zustimmung für gleiche Karrierechancen sowie die Lohngleichheit.

- 40 Prozent haben auf die offene Frage geantwortet, was sie sich für ihre eigene individuelle Lebenssituation in Bezug auf Care-Arbeit wünschen. Am häufigsten wurde der Wunsch nach «partnerschaftlicher Arbeitsteilung», «mehr Zeit» und «gesellschaftlicher Wertschätzung» genannt.

Hinweis: Der vollständige Barometer ist hier zu finden.

