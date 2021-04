Seetal Überraschung im Hitzkirchertal: Die Abstimmungen zum Altersprojekt werden verschoben In Hitzkirch soll ein Mehrgenerationenquartier mit bis zu 100 Wohnungen entstehen. Im Juni hätten die vier beteiligten Gemeinden über eine Bürgschaft im Umfang von 11 Millionen Franken abgestimmt. Dazu kommt es nun nicht. Reto Bieri 13.04.2021, 18.08 Uhr

Statt das bestehende Alters- und Pflegeheim Chrüzmatt teuer auszubauen, sollen künftige Hitzkirchertaler Seniorinnen und Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. In Hitzkirch soll dazu gleich neben der «Chrüzmatt» ein neues Quartier mit bis zu 100 Wohnungen entstehen. Davon sind 70 Prozent für betagte Menschen reserviert, der Rest für Familien und Singles, eine Kita und weitere Nutzungen sind ebenfalls geplant.

Blick in den Innenhof der drei geplanten Gebäude: So dürfte das Siegerprojekt «Elvis» dereinst aussehen. Visualisierung: PD Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs sieht zwei fünfstöckige und ein dreistöckiges Gebäude vor. Bild: PD Das Siegerprojekt kommt als grosses «U» daher und hat in seiner Mitte einen Platz, der zum Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im neuen Quartier werden soll. Planauschnitt: PD Hier kommt «Elvis» hin: Blick auf die noch unüberbaute Stöcklimatt unterhalb des Alters- und Pflegeheims Chrüzmatt in Hitzkirch. Bild: PD

Das Projekt namens Stöcklimatt wird seit Jahren geplant und ist weit fortgeschritten: In einem Architekturwettbewerb wurde ein Siegerprojekt gekürt, die erste Etappe mit 35 Wohnungen, einer Kita sowie Therapie- und Spitexräumen ist aufgegleist. Die Kosten für Schritt eins betragen rund 25 Millionen Franken. Um diese Investition abzusichern, garantieren die vier Verbandsgemeinden Aesch, Ermensee, Hitzkirch und Schongau mit insgesamt rund 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit einer Bürgschaft im Umfang von total rund elf Millionen Franken. Dazu wurden in den Gemeinden auf den 13. Juni Volksabstimmungen angesetzt.

Doch nun ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Am Dienstag hat der Gemeindeverband Chrüzmatt Hitzkirchertal bekanntgegeben, dass die Abstimmungen verschoben werden müssen. Grund: In der Vernehmlassung, die vergangene Woche endete, ist eine rechtliche Unklarheit aufgetaucht. Diese müsse im Interesse des Projekts vor einer Volksabstimmung geklärt sein. «Das Zusammenspiel der Errichtung von Bürgschaften, der Finanzierungsregelung und der Gründung einer Aktiengesellschaft durch die öffentliche Hand birgt rechtlich eine sehr hohe Komplexität», schreibt der Verband.

Verschiebung zu Gunsten des Projekts

Ins Detail gehen könne er nicht, solange man das Problem im Lenkungsausschuss nicht genauer analysiert habe, sagt Raymond Neumann auf Anfrage. Er leitet das Alters- und Pflegeheim sowie das Projekt Stöcklimatt. Man habe aber juristisch abgeklärt, dass eine Unklarheit besteht. «Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass wir über etwas abstimmen lassen, das letztendlich nicht stimmt und angreifbar wäre. Auch wenn die Verschiebung unglücklich und bedauerlich ist, sind wir der Meinung, dass es zugunsten dieses tollen Projekts richtig ist», so Neumann.

Die Bauprofile stehen bereits: Auf dieser Wiese in Hitzkirch soll das Mehrgenerationenprojekt Stöcklimatt entstehen. Bild: Dominik Wunderli (Hitzkirch, 13. April 2021)

Doch warum ist man erst jetzt auf diese «Unklarheit» gestossen? An der Entwicklung der «Stöcklimatt» sei man zwar schon mehrere Jahre dran, nicht aber an den rechtlichen Themen. «Die Finanzierung kann man nicht drei Jahre vorher im Detail ausschreiben und verhandeln. Das war auf die Abstimmung hin geplant. Erst am Schluss dieses Prozesses hat sich die Unklarheit ergeben», so Neumann.

Unklare Auswirkungen auf künftige Bauetappen

Der Hitzkircher Gemeinderat Hugo Beck (FDP) bestätigt, dass die Unstimmigkeit erst am Schluss bemerkt wurde. «Würden wir trotzdem über die erste Etappe abstimmen, könnte dies Auswirkungen auf die künftigen Etappen haben. Das wollen wir zuerst rechtlich genau abgeklärt haben.» Die Verschiebung – voraussichtlich in den kommenden Winter – sei «mehr als unschön, wir bedauern das», so Hugo Beck weiter.

Man bewege sich aber nach wie vor im vorgesehenen Zeitrahmen, da der Start des Altersprojekts frühzeitig erfolgt ist. «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit der ‹Stöcklimatt› die Bedürfnisse der Altersversorgung des Hitzkirchertals für die Jahre 2025 bis 2055 abdecken. Eine Verschiebung ist deshalb kein Weltuntergang.» Die Gemeinde Hitzkirch stehe nach wie vor voll und ganz hinter dem Projekt.

Wichtiges Puzzlestück für Alterspolitik

Auch die Gemeindepräsidenten von Aesch, Ermensee und Schongau betonen auf Anfrage, dass sie die Verschiebung zwar bedauern, das Projekt aber nach wie vor unterstützen. «Die ‹Stöcklimatt› ist wichtig, das Projekt muss erfolgreich weitergeführt und umgesetzt werden», sagt der Ermenseer Gemeindepräsident Reto Spörri (FDP). Ein Marschhalt sei besser, um die rechtlichen Detailfragen sauber abzuklären. «Wir sind überzeugt, dass die ‹Stöcklimatt› ein wichtiges Puzzlestück für unsere Alterspolitik ist», so Spörri weiter.