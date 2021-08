Überschwemmungen Vor 111 Jahren stand das Wasser in Luzern so hoch wie nie Der Pegel des Vierwaldstättersees war damals noch leicht höher als beim verheerenden Hochwasser von 2005. Es kam auch damals zu grossen Schäden. Doch der Tourismus profitierte. Kathrin Brunner Artho 02.08.2021, 05.00 Uhr

Über kein anderes regionales Thema wurde bisher in diesem Sommer so oft berichtet wie über das Hochwasser. Dabei wurden oft Vergleiche mit den Überschwemmungen von 2005 gezogen. Doch den bisher höchsten registrierten Pegelstand erreichte der Vierwaldstättersee nicht dann, sondern vor 111 Jahren.

Am 15. Juni 1910 wurden die Bewohner der Stadt Luzern von einer Sturmwarnung aus ihrem Schlaf gerissen. Es hatte seit Tagen wolkenbruchartig geregnet und nun war es so weit: Die Emme führte zu viel Wasser und staute in die Reuss zurück, sodass diese zuerst bei der Sentimatte über die Ufer trat. Die Feuerwehr rückte aus, um dem Wasser so schnell wie möglich entgegenzuwirken, doch was als kleine Überschwemmung anfing, entwickelte sich rasch zu einer grösseren Katastrophe, die in die Geschichte von Luzern einging.

Das Wasser stieg unaufhaltsam und erreichte das Gebiet der heutigen Bahnhofstrasse. Laufend trafen weitere Meldungen von Überschwemmungen in der Feuerwehrzentrale ein. Gegen Abend wurde der Grendel überflutet, auch die Hertensteinstrasse war überspült, heisst es in einer Schrift des Luzerner Stadtarchivs.

Die Sentimattstrasse stand innert Stunden unter Wasser. Bild: E. Synnberg und R. v. Pfyffer (Juni 1910)

Auch das Militär half aus

Nicht nur Luzern war betroffen. Schnell machten Berichte über Hochwasser in Altdorf, Brunnen, Stans, Kriens, Emmenbrücke, Rothenburg und Littau die Runde. In der Schrift heisst es:

«Rund 600 Mann leisteten während dem Hochwasser 14’000 Dienststunden.»

Und weiter: «Notabene waren Luzerner Feuerwehrleute noch anderwärts aufgeboten worden: 50 nach Vitznau, 30 nach Emmen und 15 nach Gisikon.» Auf Gesuch von Stadt und Kanton bewilligte der Bund den Einsatz des Militärs. Nebst Soldaten aus den örtlichen Rekrutenschulen unterstützen auch extra aufgebotene Militäringenieure die Feuerwehr.

Viele Bewohner der unteren Stockwerke mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr verordnete Vorsichtsmassnahmen, die von den Bewohnern befolgt werden mussten. Rasch wurden Zugänge und Kellerfenster mit Backsteinmauern verschlossen, die «Rouleaux» heruntergelassen und Ritzen und Fugen mit Zement verkittet. Wenn das Wasser nicht von oben in die tieferen Räume gelangte, drang es durch das Grundwasser von unten in die Keller und Lagerräume.

Das Wasser erreichte sogar einige Strassen der Innenstadt – hier die Hertensteinstrasse. Bild: ZHB Luzern, Sondersammlung

Grosses Unglück in Altdorf

Todes- und Schadenszahlen sind nicht genau bekannt, wenn auch in den Zeitungen über Tote, Vermisste und eingestürzte Häuser berichtet wurde. Das «Luzerner Tagblatt» schrieb über eine Katastrophe, die sich in Altdorf zugetragen hatte: Um Mitternacht ging ein Murgang durch den Altdorfer Bannwald und riss ein Haus entzwei. Die Mutter und 18 Kinder sollen sich sich darin befunden haben. Elf Kinder und die Mutter wurden tot geborgen. Der Ehemann, der Briefträger war, übernachtete in jener Nacht im Postbüro. «Die Teilnahme an diesem grässlichen Unglück ist eine herzliche und allgemeine», beendete das «Tagblatt» den Bericht.



Weiter stürzten im Muotathal wegen Überschwemmungen über zehn Häuser ein. Laut der Zeitung Vaterland verursachte auch der Schächenbach verheerende Schäden an Wohnhäusern, Fabriken und anderen Bebauungen.



Grosse Sorgen um die Kapellbrücke

Am 17. Juni 1910 wurde der höchste Seepegelstand von 435,25 m.ü.M erreicht (2 Zentimeter höher als 2005, der Soll-Pegel liegt zwischen 433,30 und 433,80 m.ü.M.). Grosse Sorgen bereitete den Hilfskräften die Kapellbrücke: Das Wasser übte einen grossen Druck auf die Stützpfeiler und Seitenwände auf. Damit die Brücke nicht unter dem Druck zusammenbrach, wurde ein Teil der Seitenverschalung entfernt. Zusätzlich wurde sie mit 200 Sandsäcken und Draht- sowie Hanfseilen verstärkt.

Blick auf die Kapellbrücke. Bild: ZHB Luzern, Sondersammlung

Das Wasser hatte Luzern in eine Lagunenstadt verwandelt. Die Trams konnten wegen des Stromes nicht mehr operieren und wurden stattdessen von Pferden gezogen. Wenn man zu Fuss unterwegs war, musste man über schmale Holzstege gehen, um trocken am Ziel anzukommen. «Neben dem Wassertram kursieren die Hotelminibusse mit den halb belustigt, halb verblüfft dreinschauenden Fremden, es strichen die Schiffchen über den Korso, von den immer wasserlustigen Buben geschoben und gerudert», schilderte das Vaterland die Situation am 18. Juni.

«Daneben standen Arbeitsleute und Feuerwehrmänner oft bis zum Gürtel im Wasser. Buben, die immer lustigen, hatten, ihre Schuhe zusammengebunden, über die Schultern gehängt und pflotschten hindurch, und aus den hoch geschlagenen Bordbrücken kursiert das Publikum prozessionsweise und im Gänsemarsch hin und her.»

Die Stege wurden von der Feuerwehr überwacht. Bild: E. Synnberg und R. v. Pfyffer (Juni 1910)

Tourismus mit Rekordzahlen

Betroffen war auch der Tourismus: Die Küche des Hotels National befand sich im Untergeschoss und musste daher schnellstmöglich in den neuen Billardsaal verlegt werden, wo für 200 Gäste gekocht wurde. Die Hotelbranche befand sich generell im Zwiespalt. Einerseits war das Einreisen nach Luzern erschwert, andererseits war Luzern um eine «Attraktion» reicher. Eine Rolle spielte dabei das «Luzerner Tagblatt». In einem Bericht warb es mit einer Bootsfahrt vom Quai bis an die Hotels heran, wo auf den Terrassen ein «Abend in Venedig» zu geniessen sei. Weiter berichtete das Luzerner Fremdenblatt, das damals während der Saison verteilt und auch in anderen Fremdendestinationen Europas aufgelegt wurde, dass der Hotelbetrieb in Luzern nicht beeinträchtigt sei. «Sehr grosszügig berichtete das Blatt dagegen über Unwetterschäden in anderen Tourismusorten», heisst es im Text des Stadtarchivs. Tatsächlich verzeichnete die Stadt Luzern damals mit beinahe 200’000 Gästen das beste Ergebnis vor dem Ersten Weltkrieg.

Wer nicht zu Fuss weiter kam, durfte mit dem Boot durch die Stadt fahren. Bild: E. Synnberg und R. v. Pfyffer (Juni 1910)

In der Nacht vom 17. auf den 18. Juni sank der Seepegel dann um 6 Zentimeter. Es dauerte beinahe fünf Tage, bis sich das Wasser komplett zurückzog. Die Aufarbeitung des Hochwassers war facettenreich. Laut Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv wurde bereits am 25. Juni im damaligen Kino-Theater Apollo an der Hertensteinstrasse der Film «Hochwasser in Luzern» gezeigt. Weiter wurde die Ursache des Hochwassers bei der Baukommission thematisiert. Hitzig diskutiert wurde bereits damals, ob das Reusswehr zu spät geöffnet worden war. Jedoch stellte die Baukommission fest, dass es schon im Mai geöffnet wurde.

2005 kam es übrigens erneut zu einem Rückstau der Emme. In der Folge wurde deren Flussbett vergrössert.