Ueli-Hof-Bio-Metzgerei stellt eine schwangere Frau ein – und wird in den sozialen Medien dafür gefeiert Die Ueli-Hof Bio-Metzgerei in Ebikon hat eine hochschwangere Frau angestellt. Dies sorgt für Furore. Pascal Studer 10.02.2020, 13.47 Uhr

Fast 7000 Likes und rund 400'000 Klicks: Der Social-Media-Beitrag von Gabrielle Rütti auf der Plattform Linkedin stiess auf reges Interesse. Inhalt des Beitrags war, dass Rütti von der Ueli-Hof Bio-Metzgerei in Ebikon eingestellt wurde. So weit, so unspektakulär. Bemerkenswert dabei ist vielmehr, dass Rütti beim Vorstellungsgespräch in ihrem fünften Schwangerschaftsmonat war. Sie ging «mit einer offensichtlichen Kugel» an das Vorstellungsgespräch, schrieb sie im Beitrag unter anderem.