Schulstart in Uffikon für eine neue Lehrerin

Uffikon «Ich fände es toll, wenn ich eine aufgeweckte Klasse hätte» – so bereitet sich eine Lehrerin auf den Schulstart vor Nina Schüpbach erlebt am Montag den Schulstart zum ersten Mal als Lehrerin. Dazu hat sie viel in die Vorbereitung investiert und ihr Schulzimmer liebevoll eingerichtet.

Nina Schüpbach in ihrem neuen Schulzimmer. Bild: Patrick Hürlimann (Uffikon, 19. August 2021)

Auf den 14 Einzelpulten sind fein säuberlich Agenden, Schoggistängeli, Porträts der Schulkinder und «Viel Erfolg»-Kärtchen zur Begrüssung platziert. Im hinteren Teil des Schulzimmers ist eine Leseecke mit diversen Büchern und Spielen eingerichtet. Auf einer Tafel sind die Hausaufgaben aufgelistet – «Bücher einfassen» steht beispielsweise drauf. Im vorderen Teil gibt es eine Forscherecke, wo die Schulkinder Zusatzaufgaben lösen können. Und ein Klavier steht zum Musizieren bereit. Man erkennt: Das Schulzimmer wurde für den Start am Montag mit Liebe zum Detail eingerichtet.

Es ist das Werk von Nina Schüpbach, Lehrerin der dritten Klasse in Uffikon. «Das Schulzimmer ist zwar eher klein, für meine 14 Schülerinnen und Schüler passt es aber perfekt», sagt sie über ihren neuen Arbeitsplatz, an dem sie bereits viel Zeit für die Vorbereitungen verbracht hat. Die 22-Jährige hat in diesem Sommer die Pädagogische Hochschule Luzern abgeschlossen und danach die Stelle im Dagmerseller Ortsteil ergattert. «Ich hatte Glück. Es gibt hier nur vier Klassen. Da ich bereits das Praktikum im Schulhaus Erle absolviert habe, bewarb ich mich sofort.» Mit Erfolg. Dass die Schule, welche von den Kindern aus Uffikon und Buchs besucht wird, eher klein ist, macht ihr nichts aus – im Gegenteil: «Die Atmosphäre ist viel familiärer als in einem grossen Schulhaus.»

Sie kann den Schulstart kaum erwarten

Eigentlich habe sie immer Kindergärtnerin werden wollen. Doch bei der Anmeldung zur PH Luzern hat sich Schüpbach im letzten Moment noch spontan umentschieden und auf ihren Instinkt vertraut. «Ich arbeite gerne mit Kindern, und Drittklässler haben ein spannendes Alter, man kann ihnen immer noch spielerisch etwas beibringen.» Nach der dreijährigen Ausbildung steht nun ihr erster Schultag kurz bevor. «Ich kann es kaum erwarten und will, dass es endlich losgeht», sagt sie freudig. Das sei ähnlich wie vor einer Prüfung: Man will das Gelernte endlich anwenden können. Doch natürlich sei sie etwas nervös: «Ich hoffe, dass alles klappt und meine Erwartungen an das Schuljahr erfüllt werden.»

Ihre Schüler kennt die in St.Erhard aufgewachsene Lehrerin noch kaum. «Ich fände es toll, wenn ich eine aufgeweckte Klasse hätte. Es soll Leben im Schulzimmer geben – natürlich in einem gemässigten Rahmen», schmunzelt das Mitglied der Feldmusik Triengen. Eine gute Beziehung zu ihnen sei für sie das A und O.

«Die Kinder sollen merken, dass sie mir wichtig sind. Sie sollen sich in der Schule wohlfühlen und einen respektvollen Umgang miteinander pflegen.»

Eine Leseecke mit Büchern und Spielen sowie eine Geburtstagswand hat Nina Schüpbach im hinteren Teil des Schulzimmers eingerichtet. Bild: Patrick Hürlimann (Uffikon, 19. August 2021)

Viele spontane Entscheidungen treffen

Neben dem gegenseitigen Respekt steht für sie natürlich auch das Fachliche im Vordergrund. Sei es Mathematik, Deutsch, Natur, Mensch, Gesellschaft oder auch das in der dritten Klasse neue Englisch – «ich will aus jedem Kind das Beste rausholen». Sie zeigt in ihr Lehrplanheft, wo sie für die erste Schulwoche jede Lektion grob beschrieben hat. «Ich plane von Woche zu Woche, welche Aufgaben wir behandeln. Das ist davon abhängig, wie schnell die Kinder die Inhalte verstehen.» Wie sie diese vermitteln will, überlegt sie sich zuvor genaustens.

«Als Lehrerin muss ich aber auch viele spontane Entscheidungen treffen und intuitiv handeln, dann nützt manchmal auch alle Planung nichts mehr.»

Bevor es aber mit dem Lernstoff richtig losgeht, steht die erste Woche noch ganz im Zeichen des Wiederbeginns: Material an die Kinder abgeben, Plätze einrichten und sich gegenseitig kennen lernen. «Das wird sicher ein spezieller Moment, das erste Mal vor den Kindern als Lehrerin zu sprechen», sagt die junge Frau. Doch dies sollte ihr nicht allzu schwerfallen, schliesslich hielt sie bereits im Sommer an der PH-Diplomfeier die Abschlussrede vor allen Gästen – eine grosse Ehre für sie. Dort sprach sie unter anderem über Synonyme für den Lehrberuf: Dozentin, Ausbildnerin, Paukerin oder Erzieherin. «Tatsächlich gibt es 124 solcher Synonyme. Das zeigt, wie vielfältig der Beruf ist.»