Uffikon Selbstunfall auf der A2 führt zu vorübergehender Fahrbahnsperrung Am Montagabend hat ein Mann zwischen Dagmersellen und Sursee die Kontrolle über sein Auto verloren. Beim Unfall wurde niemand verletzt. 08.06.2021, 10.24 Uhr

Der Unfall verlief glimpflich - der Fahrer blieb unverletzt. Bild: Luzerner Polizei

Am Montag gegen 21:15 Uhr hat ein Mann auf der Autobahn A2 ein Selbstunfall verursacht. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, war der Mann in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Zwischen Dagmersellen und Sursee verlor der 41-Jährige dann die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam ins Schleudern und prallte gegen die Randleitplanke.