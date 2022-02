Sturm Roxana kündigt sich mit UFO-Wolke in der Zentralschweiz an

«Roxana» Ufo-Wolke kündigt Sturm in der Zentralschweiz an Ein Sturm ist im Anmarsch. Am Sonntagabend erwarten uns starke Sturmböen, Regen und Schnee. Meteorologen raten von Spaziergängen im Wald ab und warnen vor umknickenden Bäumen. 06.02.2022, 16.06 Uhr

Ein gemütlicher Fernsehabend darf man heute Sonntagabend wohl ohne schlechtes Gewissen geniessen. Draussen wird es wegen Sturmtief «Roxana» nämlich richtig ungemütlich. «Im Flachland erwarten uns in der Nacht Windböen bis zu 100 km/h», sagt Geraldine Zollinger von MeteoNews gegenüber PilatusToday.

Die Meteorologin rät von abendlichen Spaziergängen im Wald ab: «Es könnten Bäume umknicken oder Äste abknicken.» Auch lose Dinge auf den Balkonen oder Terrassen sollte man wohl besser reinnehmen.

Dass ein Sturm aufzieht, verrät in der Zentralschweiz auch eine Ufo-Wolke, wie Leserbilder zeigen:

UFO im Anflug! Spezielle Wolkenbildung vor den ersten Windböen am Sonntagmittag über dem Schimbrig, mit Eiger und Jungfrau, aufgenommen in Hildisrieden. Bild: Leser Hanspeter Ryser (6. Februar 2022) UFO über Obwalden Bild: Leser Andreas Anderhalden (6. Februar 2022) Wie ein UFO: spezielles Wolkengebilde, aufgenommen bei Trubschachen / Eggiwil. Bild: Leserin Bernadette Roos (6. Februar 2022) Föhnfische formen sich über den Schimbrig. Bald werden sie von der Roxana weggefegt, aufgenommen auf der Twerenegg in Menznau. Bild: Mägi Heller (6. Februar 2022)

«Das ist eine sogenannte Lenticularis-Wolke», erklärt Zollinger. Diese kenne man insbesondere von Föhn-Lagen, wenn sich die Luft wegen starken Höhenwinden wellenartig fortbewegt.

Ufo-Wolke fotografiert? Schicken Sie uns Ihr Bild Wenn Sie die Ufo-Wolke ebenfalls fotografiert haben, lassen Sie uns Ihr Bild via Upload-Formular zukommen. Die Redaktion nimmt Ihr Bild auch per Email entgegen: online@luzernerzeitung.ch mit Angaben zu Name und Ort der Aufnahme. Alle Bilder werden in einer Galerie publiziert.

Während es im Flachland bereits am Sonntagnachmittag teils stark windet, ist es in den Alpentälern noch ziemlich ruhig. «Wenn in der Nacht die Kaltluft kommt, gibt es dementsprechend auch dort starke Windböen», so die Meteorologin.

Mit den Temperaturen sinkt auch die Schneefallgrenze in der Nacht auf Montag von rund 1’200 Metern über Meer bis in tiefe Lagen. «Am Montagvormittag muss man ab rund 500 Metern mit Flocken rechnen», sagt Zollinger. In den Bergen könne es bis zu einem halben Meter Neuschnee geben.

Zum Schluss sagt die Meteorologin: «Die Störung, welche uns erreicht, ist nichts Aussergewöhnliches aber nennenswert und dementsprechend sollte man sich an die Richtlinien der Warnungen halten.» (red/rem)