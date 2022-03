Anlaufstelle für Luzerner Bevölkerung erhält Infowebseite

Ukraine Anlaufstelle für die Luzerner Bevölkerung wird ausgebaut: Kanton aktiviert Infowebseite Um Unterstützungsangebote für die Ukraine, sowie Fragen und Hinweise aus der Bevölkerung zu kanalisieren und übersichtlich darzustellen, hat der Kanton Luzern nun zusätzlich zu der Anlaufstelle eine Website aktiviert. 09.03.2022, 15.58 Uhr

Den Regierungsrat hat der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene humanitäre Tragödie stark beschäftigt. Mithilfe der eingesetzten Taskforce wird die Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen im Kanton Luzern vorbereitet. Da dafür auch die Unterstützung der Bevölkerung notwendig werden könnte, wurde eine zentrale Anlaufstelle für Fragen und Anliegen erstellt, die seit dem 7. März in Betrieb ist. Wie der Kanton nun am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, wurde nun zusätzlich noch eine Website mit Informationen aktiviert.