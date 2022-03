Der Kanton Luzern muss aktuell für 2400 Flüchtende aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf organisieren. Die Flüchtenden kommen in engen Abständen in der Schweiz an, was den Kanton vor Herausforderungen stellt. Deshalb setzt er auch auf unterirdische Notunterkünfte.

23.03.2022, 12.52 Uhr