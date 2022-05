35-jährige Ukrainerin wartet lange auf Schutzstatus S

Kanton Luzern 35-jährige Ukrainerin wartet seit über fünf Wochen auf den Schutzstatus S Eine Ukrainerin in Luzern wartet bisher vergeblich auf staatliche Unterstützung. Nachfragen bei der zuständigen Behörde verliefen ins Leere. Die Geflüchtete kann weder arbeiten noch erhält sie finanzielle Unterstützung. Das Staatssekretariat für Migration spricht von einem Einzelfall – und zeigt sich hilfsbereit. Jonas Hess Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Auch in Luzern finden Geflüchtete Unterschlupf bei Gastfamilien. Bild: Anthony Anex / Keystone (Tramelan, 7. April 2022)

Wer aus der Ukraine flüchten muss und in in die Schweiz kommt, sollte hier umgehend aufgenommen werden und vom Staat Unterstützung bekommen. Das versprach Bundesrätin Karin Keller-Sutter Anfang März an einer Pressekonferenz. «Die Bürokratie wird auf ein Minimum beschränkt. Das ist wichtig, weil wir in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise vielen Menschen Schutz bieten müssen.»

Gelingen sollte dieser Kraftakt mit der Einführung des sogenannten Schutzstatus S. Er erlaubt die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine ohne Asylverfahren. Mit dem Status S können Ukrainerinnen und Ukrainer bereits nach einem Monat in der Schweiz einer Arbeit nachgehen und werden vom Bund finanziell unterstützt.

Mehrere Versuche, das SEM zu kontaktieren bleiben unbeantwortet

In der Praxis scheinen die Mühlen der Bürokratie aber deutlich langsamer zu mahlen. Diese Zeitung wurde von einer Luzerner Familie kontaktiert, welche eine Ukrainerin bei sich aufnahm, die seit über fünf Wochen darauf wartet, den Schutzstatus S zu erhalten. Die 35-jährige ist seit dem 27. März zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter in der Schweiz. Bereits drei Tage später stellte sie ein Gesuch beim Staatssekretariat für Migration (SEM), um den Status S zu erhalten. Am 6. April bestätigte das SEM in einem Schreiben, welches dieser Zeitung vorliegt, den Eingang des Gesuchs. Gemäss dem Luzerner Gastgeber, welcher zum Schutz der Geflüchteten anonym bleiben möchte, hätten sie schon mehrmals versucht, das SEM zu kontaktieren. Eine Antwort habe man aber nie erhalten.

Ein Problem für die Betroffene, welche nach über einem Monat in der Schweiz weder arbeiten und ihr Kind in die Schule schicken kann, noch finanzielle Unterstützung vom Staat erhält. «Sie ist schon etwas erstaunt, dass von offizieller Seite bisher nichts kam», so der Luzerner. Dabei gehe es ihr nicht nur um die effektive Unterstützung, sondern auch darum, zu spüren, dass die Schweiz ihr hilft. Ihr Gastgeber kann das nachvollziehen. Das anfängliche Versprechen, schnell und unkompliziert zu helfen, werde offenbar nicht eingelöst.

Aus finanzieller Sicht sei die Situation nicht einfach für die Betroffene. «Alltägliche Dinge wie Lebensmittel sind für sie im Vergleich zur Ukraine sehr teuer.» Der Luzerner und seine Frau unterstützen ihren Gast wo nötig. Kost und Logis zu übernehmen, sei für sie selbstverständlich.

«Auch Geld haben wir ihr angeboten, das hat sie aber abgelehnt. Sie will nur finanzielle Unterstützung annehmen, wenn sie von offizieller Seite kommt.»

Um wenigstens ein bisschen Geld zu erhalten, meldete sich die Ukrainerin beim kantonalen Sozialdienst für Schutzbedürftige. Dieser zahlte ihr eine Überbrückungshilfe von 400 Franken.

«Unüblich» lange Wartezeit gemäss SEM

Warum die Vergabe des Schutzstatus S in diesem Fall derart lange dauert, kann auch das dafür zuständige SEM nicht erklären. «Dass es so lange geht ist unüblich. Im Normalfall dauert es etwa zwei bis drei Wochen, bis jemand einen Termin für die Registrierung erhält», sagt Kommunikationschef Daniel Bach auf Anfrage. Danach brauche das SEM «noch ein paar wenige Tage», um den Status S zu verleihen. In einzelnen Fällen könne es «aus verschiedenen Gründen» zu Verzögerungen kommen, zum Beispiel wenn sich jemand mehrfach angemeldet habe oder vertiefte Abklärungen vorgenommen werden müssten. Warum die Gastfamilie auf Nachfragen keine Antwort erhielt, kann er nicht sagen.

Bach will lieber den Einzelfall klären und erfragt Name und Geburtsdatum der Frau. Dabei stellt sich heraus, dass der Name zwar registriert ist, aber nicht mit dem passenden Geburtsdatum. Irgendetwas sei bei der Anmeldung wohl schiefgegangen. Bach verspricht, dass sich das SEM mit der betreffenden Gastfamilie in Verbindung setzen wird. «Ich habe den Kollegen gesagt, sie sollen sich darauf konzentrieren, die Frau rasch zu registrieren.»

Bach räumt ein:

«Es gibt Einzelfälle wo etwas nicht klappt, es ist aber nicht so, dass Gesuche liegenbleiben.»

Auch sei man beim SEM nicht überlastet, jedoch werde viel gearbeitet. 500 bis 600 Anmeldungen kämen täglich rein. «Gleichzeitig vergeben wir jeden Tag 1000 Personen den Status S.»

