Region Luzern Wie weit ist es zu meinem Schutzraum? Die wichtigsten Antworten zum möglichen Krisenfall In den letzten Jahren sprach kaum noch jemand über Luftschutzkeller. Mit dem Ukraine-Krieg ist das Interesse an Informationen plötzlich wieder gross. Das merken auch die Luzerner Gemeinden. Simon Mathis Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ukraine-Krise sorgt für Unsicherheit – und manche stellen sich die bange Frage: Was wäre, wenn? Die Luzerner Gemeinden verzeichnen daher vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung bezüglich Luftschutzkellern. Die wichtigsten Antworten dazu:

Wie schätzen die Behörden die aktuelle Bedrohungslage ein?

«Wir halten klar fest, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine zurzeit keine besonderen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung angezeigt sind», sagt Armida Raffeiner, die den Gemeindeführungsstab der Stadt Luzern leitet. Dies entspreche auch der Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. «Sollte sich eine konkrete Bedrohungslage abzeichnen, wird die Bevölkerung zeitgerecht informiert», hält Raffeiner fest.

Armida Raffeiner leitet den städtischen Gemeindeführungsstab. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. Mai 2020)

Sollten Private trotzdem Vorkehrungen treffen?

Obwohl zurzeit keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, kann dennoch vorgesorgt werden. Laut Raffeiner gilt auch heute noch der alte Slogan des Bundes: «Kluger Rat – Notvorrat». Zu empfehlen sei auch ein Ratgeber des Kantons Bern, der erklärt, wie Lebensmittel ohne Strom zubereitet werden können. Entsprechende Broschüren sind auf der Website des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (www.bwl.admin.ch) einsehbar.

In welchen Fällen käme es zu einer grossräumigen Evakuierung, bei der die Schutzräume bezogen werden müssten?

Laut Raffeiner sind Schutzräume in erster Linie für den Fall eines bewaffneten Konfliktes konzipiert. Sie eignen sich aber auch als Notunterkünfte, etwa bei einem Atomunfall oder einem Erdbeben. Schutzräume kämen vor allem bei grossflächigen Ereignissen zum Zuge, die nicht nur eine einzige Gemeinde betreffen.

Wer ordnet eine Evakuierung an?

Bei grossen Ereignissen wie Erdbeben oder Krieg liegt die Entscheidung beim Bund oder beim Kanton. Bei Ereignissen, in denen Radioaktivität im Spiel ist, ordnet die Nationale Alarmzentrale (NAZ) Schutzmassnahmen an. Bei kleinräumigen Ereignissen wie Überschwemmungen oder Terroranschlägen würde etwa in der Stadt Luzern der Krisenstab und der Stadtrat entscheiden.

Woher weiss ich, wo sich mein Schutzraum befindet?

Auf der Website www.schutzraumzuweisung.ch können Sie Ihre Adresse eingeben. Danach erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Schutzraum, der Ihrer Wohnung zugeteilt ist. Die Zuweisung erfolgt durch den Kanton Luzern und wird regelmässig aktualisiert. Bei Personen, die in ihrem eigenen Wohnhaus keinen Schutzraum haben, kann die Zuweisung gemäss Raffeiner bei jeder Überarbeitung ändern. Eine definitive Zuweisung erfolge erst im Ernstfall.

Wie würde eine Evakuierung in der Stadt Luzern konkret ablaufen?

Sollte eine Evakuierung angeordnet werden, begäbe sich die Bevölkerung in die zugewiesenen Schutzräume. «Es stellt sich indes die Frage, ob im Ernstfall – wie zum Beispiel einem Angriff oder einem Kernkraftwerk-Unfall – alle Menschen in der Stadt bleiben, oder nicht ein Teil der Bevölkerung die Stadt verlassen und flüchten will», so Armida Raffeiner. Die Hauptaufgabe der Stadt und ihrer Einsatzkräfte liege in der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit, der Versorgung der Bevölkerung und der Sicherstellung eines geordneten Strassenverkehrs. Je nach Bedrohungsszenario müsse die Stadt entsprechende Schwerpunkte setzen.

In zwölf Luzerner Gemeinden gab es 2021 zu wenig Schutzplätze. Am grössten ist der Mangel in der Stadt Luzern. Wie sieht die Situation jetzt aus?

In der Agglomeration Luzern gab es Stand 2021 zwei Gemeinden mit Unterversorgung: Emmen (1400 fehlende Plätze) und Luzern (17'500). Die Stadt hat inzwischen etwas aufgeholt, weist aber nach wie vor ein grosses Defizit von rund 16'300 Plätzen auf. Gemäss Raffeiner liegt der Grund in der Aufhebung der Grossschutzanlage Sonnenberg im Jahr 2006. Ein so hohes Defizit könne nicht so einfach beseitigt werden. Prozentual habe die Stadt immerhin den Abdeckungsgrad erhöhen können. Dieser lag 2015 noch bei 66 Prozent, heute bei 80 Prozent. Armida Raffeiner betont aber, dass es über den ganzen Kanton gesehen genügend Schutzplätze für alle gibt.

Fehlende Schutzplätze, Stand August 2021.

Was macht die Stadt, um das Defizit weiter zu verringern?

Die Stadt prüft bei Bauten, die sie selbst neu erstellt, jeweils die Integration von Schutzplätzen. Technische Rahmenbedingungen wie Bodenbeschaffenheit oder Altlasten erweisen sich jedoch oft als hohe Hürden. «Nicht zuletzt muss auch auf die Verhältnismässigkeit des Kostenaufwandes geachtet werden», hält Raffeiner fest. Die Finanzierung von öffentlichen Schutzräumen erfolgt aus der Kasse der kantonalen Ersatzbeiträge. Ein Potenzial zur Erhöhung der Schutzplätze liege auch in der Umnutzung von Zivilschutzanlagen, was von der Stadt vorangetrieben werde.

Wie weit ist die maximale Fussdistanz zum Schutzraum?

In der Planung rechne man von Fussdistanzen von bis zu 30 Minuten oder rund 2 Kilometern, so Raffeiner. In Ballungsgebieten können diese Werte allerdings deutlich überschritten werden. So müssten einige Bewohner der Luzerner Altstadt in einen über 3 Kilometer entfernten Schutzraum im Büttenenquartier. Und der Schutzraum für einen Teil des Moosmatt-Quartiers liegt sogar in Littau (5 Kilometer). Und was ist mit älteren Personen, die nicht so gut zu Fuss sind? Einsatzkräfte wie Zivilschutz und Feuerwehr böten Unterstützung, soweit es andere dringliche Aufgaben zulassen, sagt Raffeiner. Eine Möglichkeit seien auch Notfalltreffpunkte. Raffeiner: «In jedem Fall wird in einer Krise in einem solchen Ausmass auch die gegenseitige Unterstützung der Bevölkerung wichtig und notwendig sein.»

Hinweis: Weitere Informationen und Merkblätter zu den Luzerner Schutzräumen finden sich auf der Website des kantonalen Zivilschutzes.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen