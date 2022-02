Ukraine-Krieg «Jetzt kommt alles wieder hoch»: Ludek Martschini erlebte den Einmarsch der Russen in die damalige Tschechoslowakei Als Neunjähriger sah Ludek Martschini in der Nähe von Prag russische Panzer einfahren. Dank einer Stelle seines Vaters kam die Familie 1969 nach Luzern. Dass Putin für seinen Einmarsch in die Ukraine verteidigt wird, ist für den heute 62-Jährigen unverständlich. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.02.2022, 14.24 Uhr

Die Wände haben gezittert, durch die Fenster drang das typische Rasseln und Brummen der Panzer. Zwischen 20 und 50 sowjetische Kampfkolosse dürften es gewesen sein, die durch Litvinov gefahren sind. Die Stadt liegt rund eineinhalb Fahrstunden nördlich von Prag und war bis Anfang 1969 die Heimat von Ludek Martschini.

Er erlebte den Einmarsch der Sowjets am 21. August 1968 in die damalige Tschechoslowakei hautnah mit. «Als am Radio verkündet wurde, was die Kampfhelikopter am Horizont schon verrieten, da hat meine Grossmutter geweint», erinnert er sich.

Beim Luzerner Grafiker Ludek Martschini kehren beim Ukraine-Krieg Erinnerungen an seine Kindheit zurück. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18. November 2016)

Der heute 62-Jährige war damals 9, seine Schwester Gita 14, sein Bruder Peter 6. Die Eltern weilten während des Einmarschs gerade in der Schweiz. Vater Ludek bestritt hier als Trainer der tschechoslowakischen Kunstturnerinnen ein Schauturnier. Nach zwei Wochen wollten die Eltern wieder in die Heimat. Das verzögerte sich wegen der Wirren um einen Monat. «Diese Zeit musste für meine Eltern der Horror gewesen sein. All diese Bilder aus den Nachrichten. Und direkten Kontakt zu meinen Grosseltern, wo wir Kinder waren, konnten sie nicht aufnehmen.» Immerhin: Vater Ludek brachte ein wertvolles Souvenir zurück – das Angebot, Trainer der Schweizer Kunstturnerinnen zu werden. Die tschechoslowakischen Behörden genehmigten die Ausreise.

«Die Schweiz war so friedlich. Das Paradies»

Im Februar 1969 kam die Familie in Luzern an. Es war Fasnacht. «Überall Clowns, Cowboys und Indianer. Alles war so friedlich. Das Paradies.» Die Martschinis seien herzlich aufgenommen worden. Das habe wohl auch dazu beigetragen, das Erlebte gut zu verarbeiten. Und davon gab es Einiges. So waren die Grosseltern mit Ludek und seinen Geschwistern zwischenzeitlich in einem Ferienhäuschen auf dem Land. Weil der nächstgelegene Laden bereits leergekauft und das Anlegen von Vorräten nicht möglich war, entschied man sich für die Rückkehr in die Stadt, die von der Grösse her mit Kriens vergleichbar ist.

Wie heute marschierten die Russen nicht nur von Osten ein. Das Weissrussland von heute war damals die DDR. Damals musste die Tschechoslowakei vertraglich versichern, auf der sozialistischen Linie der Sowjetunion zu bleiben. Im Gegenzug zogen die sowjetischen Truppen allmählich ab.

Auch das Luzerner Tagblatt berichtete am 22. August 1968 über die bevorstehende Ankunft der Martschinis.

«Wir und viele Tschechoslowaken, die über den Sport oder die Kultur ins Ausland reisen konnten, haben die Russen gehasst», sagt Martschini. Dieser Hass sei mit den Jahren kleiner geworden, jetzt aber wieder aufgeflammt. «Absolut unverständlich ist es darum, dass einige Schweizerinnen und Schweizer Putins Einmarsch in die Ukraine verteidigen. Gerade von einer Yvette Estermann, die ebenfalls tschechoslowakische Wurzeln hat, bin ich sehr enttäuscht.» Bei Exponenten aus dem Sport wie Sepp Blatter würden wohl wirtschaftliche Beziehungen eine Rolle spielen.

Damals wie heute ist für Ludek Martschini der Einmarsch der Russen überraschend gewesen. «In der Tschechoslowakei dachten wir, es bleibt bei Drohungen und Säbelrasseln.» Und auch in der Ukraine haben wohl nicht viele an einen Krieg geglaubt. «Eine Kollegin von mir ist Ukrainerin mit Schweizer Pass und lebt in Kiew. Noch vor zwei Wochen schrieb sie mir, die Medien würden übertreiben.» Jetzt versuche sie, in die Schweiz zu flüchten. «Ich hätte niemals gedacht, dass es im Jahr 2022 in Europa zu einem Krieg kommen wird», sagt Martschini, der als selbstständiger Illustrator und Grafiker tätig ist.

«Jetzt kommt von damals alles wieder hoch.»

Für den weiteren Verlauf des Konflikts hat Ludek Martschini gemischte Gefühle. Optimistisch stimmt ihn die Ablehnung auf Putins Einmarsch aus aller Welt. Diese Geschlossenheit müsste dazu führen, dass sich die Lage beruhigt. Andererseits habe sich die Weltmacht China noch nicht endgültig positioniert.

Ukrainische Soldaten bereiten sich auf die Verteidigung Kiews vor. Emilio Morenatti / AP Auch entlang einer Strasse... Emilio Morenatti / AP ... und unter einer Brücke haben sie Position bezogen. Emilio Morenatti / AP Die Ukrainer wehren sich gegen die eindringende russische Armee. Emilio Morenatti / AP Der sitzende Soldat wurde bei den Gefechten in der Hauptstadt verletzt. Emilio Morenatti / AP Hunderttausend Menschen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht oder haben sich in die Nachbarländer abgesetzt, etwa nach Ungarn (Bild) ... Anna Szilagyi / AP ... oder in die Slowakei. Martin Divisek / EPA Ein ukrainischer Soldat beäugt Teile eines abgestürzten Flugzeugs in Kiew. Vadim Zamirovsky / AP Ein Berater des Innenministers sagte gemäss Reuters, die Streitkräfte hätten in Kiew ein feindliches Flugzeug abgeschossen. Danach sei es in ein Wohngebäude gestürzt. Oleksandr Ratushniak / AP Ob das Flugzeug bemannt oder bewaffnet war, war zunächst unklar. Laut Stadtbehörden wurden mindestens acht Personen verletzt. Oleksandr Ratushniak / AP Ukrainische Truppen nahe der Stadt Severodonetsk in der Ostukraine. Zurab Kurtsikidze / EPA Panzer auf dem Tschernobyl-Gelände: Russische Truppen haben das ehemalige Atomkraftwerk erobert. Screenshot/AP Video Einwohner Kiews halten die Szenen des Krieges in ihrer Heimat bildlich fest. Sergey Dolzhenko/EPA Nach einem russischen Raketenangriff ist das Haus, in dem Natali Sevriukova in Kiew wohnt, schwer beschädigt. Emilio Morenatti / AP Russische Angriffe zerstören in der Ukraine auch zivile Infrastrukturen. Emilio Morenatti / AP In der Nacht schlugen Raketen in Kiew ein. Screenshot/AP Die Menschen in der Hauptstadt suchen in U-Bahn-Stationen Schutz. Emilio Morenatti / AP Die Stadtverwaltung von Kiew rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Die U-Bahn-Stationen der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume. Yana Paramonova Auch in der zweitgrössten ukrainischen Stadt Kharkiv, die nahe der Volksrepubliken in der Ostukraine liegt, suchen die Bewohner Schutz in den U-Bahn-Stationen. Alexander Khrebet Die Luftverteidigung in Kiew hat mehrere Russische Raketen abgefangen, dabei wurde mindestens ein Wohnhaus getroffen. Anton Geraschenko Im mehrstöckigen Wohnhaus am Ostufer des Flusses Dnipro brach Feuer aus. Dort seien Trümmer einer Rakete eingeschlagen, teilte die Stadtverwaltung auf Telegram mit. Drei Menschen seien verletzt worden. Anton Geraschenko Das Satellitenbild zeigt die Schäden auf einem Flughafen in Chuhuiv. Maxar Technologies via AP In Zürich demonstrierten am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Walter Bieri / KEYSTONE Sie zeigten ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Walter Bieri / KEYSTONE Nach einem russischen Angriff: Trümmer in Mariupol. Evgeniy Maloletka / AP Diese Frau hat sich in Mariupol mit ihrer Katze in einen Schutzraum zurückgezogen. Evgeniy Maloletka / AP Eine Frau und ihr Baby verlassen Kiew in einem Bus. Tausende Menschen sind am Donnerstag geflüchtet. Emilio Morenatti / AP Andere suchen Schutz in einer U-Bahn-Station. Stringer / EPA Flammen und Rauch steigen nach einer russischen Attacke auf ein Privathaus ausserhalb Kiews auf. Efrem Lukatsky / AP Ein russischer Ka-52-Helikopter, der ausserhalb Kiews zur Landung gezwungen wurde. Efrem Lukatsky / AP Russische Helikopter über Kiews Stadtrand, zu sehen auf einem Screenshot aus Videomaterial der ukrainischen Polizeibehörde. Ukr. Polizeibehörde/AP Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Foto eines abgefangenen russischen Panzers nahe Kharkiv. Ukr. Verteidigungsministerium / EPA Ukrainische Soldaten in der Region Donezk. Vadim Ghirda / AP Die Menschen wollen raus aus Kiew. Emilio Morenatti / AP Mutter und Kind warten auf einen Zug, um die Stadt zu verlassen. Emilio Morenatti / AP In der Region Donezk wollen hingegen viele Leute in Richtung Kiew fahren. In Kostiantynivka warten sie auf einen Zug, während ein ukrainischer Polizist patrouilliert. Vadim Ghirda / AP Im polnischen Dorohusk bereitet man sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Wojtek Jargilo / EPA Ein beschädigtes Gebäude in Kharkiv. Sergey Kozlov / EPA Rauch und Flammen in der Nähe eines Militärgebäudes in Kiew. Efrem Lukatsky / AP (24.2.2022) Zerstörte Radaranlagen ausserhalb von Mariupol. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Nach einem russischen Angriff auf den Luftabwehrstützpunkt in Mariupol steigt Rauch auf. Evgeniy Maloletka / AP (24.2.2022) Auch ein Auto wurde zerstört. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Von der Umgebung des Flusses Dnieper in Kiew aus ist eine Flamme zu sehen. Die russische Invasion in die Ukraine hat am 24. Februar begonnen. Mary Ostrovska / AP (24.2.2022) Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt am frühen Donnerstagmorgen, dass er Kriegsrecht verhängt habe - angesichts des russischen Angriffs. KEY Überreste eines russischen Angriffs in Kharkiv. Andrew Marienko / AP (24.2.2022) Die ukrainischen Grenzbehörden veröffentlichten Bilder, die zeigen, wie russische Panzer und Militärfahrzeuge den Armyansk-Kontrollpunkt im Norden der Krim passieren. Ukr. Grenzschutz/AP (24.2.2022) Die ukrainischen Grenzbehörden veröffentlichten Bilder, die zeigen, wie russische Panzer und Militärfahrzeuge den Armyansk-Kontrollpunkt im Norden der Krim passieren. Ukr. Grenzschutz/AP Die Menschen verlassen Kiew in Scharen, was zu langen Staus stadtauswärts führt. Pierre Crom / Getty Bilder nach ersten Explosionen am Donnerstag in Kiew. Mikhail Palinchak / EPA (24.2.2022) Hier explodierte ein unbekanntes Objekt. Mikhail Palinchak / EPA In Kiew (Bild), Charkiw und Odessa waren grosse Explosionen zu hören. Efrem Lukatsky / AP Der Schrott wird weggeräumt. Efrem Lukatsky / AP Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte das Bild eines angegriffenen Militärgebäudes in Kiew. Ukr. Innenministerium / EPA (24.2.2022) Die Ukraine hat ihren Luftraum geschlossen. Bei Flightradar24.com sind die Auswirkungen zu sehen. AP (24.2.2022) Ukrainische Soldaten in Mariupol. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Wladimir Putin warnte in seiner Rede andere Länder vor einer Intervention: Jeder Versuch würde zu «nie dagewesenen Konsequenzen» führen (Screenshot eines Videos, das von der russischen Regierung veröffentlicht wurde). AP (24.2.2022) Blick auf Kiew am Morgen des 24. Februars 2022, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Emilio Morenatti / AP

