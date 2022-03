Krieg in der Ukraine «Unser Leben wurde in einem Tag zerstört» – so erleben Ukrainerinnen und Russinnen in Luzern den Krieg Eine Woche ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vergangen. Wie viele andere fühlen sich Menschen aus der Ukraine, Russland und Weissrussland in Luzern vom Krieg überrumpelt. Sophie Küsterling Jetzt kommentieren 03.03.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überraschung, Schock, Wut, Angst, Trauer, Machtlosigkeit und Unsicherheit – so beschreiben Menschen aus der Ukraine, Russland und Weissrussland ihre Gefühlslage eine Woche nach Kriegsbeginn.

Natalya Hermenau aus Cherson, Ukraine

Das letzte Mal war Natalya Hermenau im Dezember 2021 in ihrer Heimatstadt Cherson in der Südukraine. Sie feierte mit ihrer Familie ihren Geburtstag. Doch es war keine glückliche Party, wie sie sich heute erinnert. «Es lag Spannung in der Luft», erzählt die Geologin und Gemologin, die seit 15 Jahren in der Schweiz lebt. Doch es habe auch die Hoffnung bestanden, dass es nicht zu einem Krieg komme.

Die Ukrainerin Natalya Hermenau lebt seit 15 Jahren in der Schweiz. Ein Teil ihrer Familie ist vor dem Krieg in die Schweiz geflüchtet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. März 2022)

Diese Hoffnung erhielt Natalya Hermenau bis am Donnerstagmorgen aufrecht. Doch dann erhielt sie einen Anruf ihrer Schwester aus Odessa, die sagte: Hier wird geschossen. Der Schock sass tief. «Die erste halbe Stunde war ich wie gelähmt. Dann ging ich zum Arzt und liess mir ein Beruhigungsmittel geben», erklärt Natalya Hermenau. Ihre Schwester konnte über Moldawien Richtung Westen flüchten, am Mittwochabend kam sie in Zürich an und wohnt jetzt bei Natalya in Luzern.

Ihre Eltern, die Schwägerin und deren einjähriger Sohn sind noch auf dem Weg in die Schweiz. So überstürzt sei die Flucht aus Cherson gewesen, erzählt Natalya Hermenau, deren Muttersprache Russisch ist, dass ihr Vater nur Dokumente bei sich habe. Um Kleider mitzunehmen, habe die Zeit nicht gereicht. Ihr Bruder, im wehrfähigen Alter, musste in der Ukraine bleiben: «Für uns war das gar keine Frage, dass er bleibt.»

In der Schweiz erfährt Natalya Hermenau viel Unterstützung und Verständnis. Freundinnen, Nachbarn und Arbeitskolleginnen hätten ihr Hilfe angeboten. Sie ist mit der ukrainischen Diaspora in der ganzen Welt sowie der ukrainischen Botschaft in der Schweiz in Kontakt. Ausserdem war sie auf mehreren Friedenskundgebungen und Demonstrationen. «Ich fühle mich nicht alleine.»

Aber sie hat auch Angst um das Leben ihres Bruders, Verwandten und Bekannten in der Ukraine. Und dass dieser Krieg erst der Anfang ist. «Meine Familie hat wahrscheinlich kein Zuhause mehr. Mein Bruder ... ich kann das gar nicht aussprechen. Es ist schon so viel Schreckliches passiert – was wird als Nächstes passieren? Wir kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern die Welt.»

Mariia Perekrestenko aus Kiew, Ukraine

Mariia Perekrestenko. Bild: PD

Am Donnerstagmorgen, 24. Februar 2022, wird Mariia Perekrestenko von Detonationsgeräuschen geweckt. Sie hat gerade Ferien und besucht ihre Familie in Kiew, eigentlich hätte sie am Donnerstagmorgen zurück in die Schweiz fliegen sollen, wo sie an der Hochschule Luzern studiert. Doch der Krieg ist ihr zuvorgekommen.

«Ich habe Bomben gehört, ich habe den Krieg erlebt. Unser Leben ist in einem Tag zerstört worden», sagt Mariia Perekrestenko. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden jüngeren Brüdern flüchtet sie ins Dorf ihrer Grossmutter in der Nähe von Schytomyr.

Die 180 Kilometer lange Reise dauerte sechs Stunden. Am Abend angekommen, stellt sich die Frage: was jetzt? Ihr Vater, der im Chor der ukrainischen Nationaloper singt, wollte zuerst nur Mariia an die Grenze bringen. «Aber dann hat er entschieden, es zu riskieren und zu versuchen, uns alle – auch meine Mutter und Brüder – in die Schweiz zu schicken.»

Die Flucht an die slowakische Grenze dauerte insgesamt 20 Stunden. In Uschhorod, einer Grenzstadt im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Slowakei und Ukraine, nimmt die Familie Abschied vom Vater. Dass er bleibt, obwohl aus gesundheitlichen Gründen für den Militärdienst untauglich, sei immer klar gewesen. «Er muss seine Heimat verteidigen. Am liebsten würde ich auch helfen gehen», sagt Mariia Perekrestenko.

Abschied auf der Flucht in der Grenzstadt: Vater Andrii Hoi, Mutter Olha Petrova mit ihren Kindern Volodymyr Hoi, Mariia Perekrestenko und Jaroslav Hoi (von links). Bild: PD (Uschhorod, 26. Februar 2022)

Es dauert sieben Stunden, bis Mariia Perekrestenko und ihre Familie die Grenze zur Slowakei passiert haben. Am Montag kommt die Familie in Zürich an. «Mein Herz ist gebrochen, als ich hier die Berge und die Friedlichkeit gesehen habe. In meiner Heimat hören sie ständig Bomben», erzählt sie. Am selben Abend steht Mariia Perekrestenko an der Friedenskundgebung in Zürich auf der Bühne und singt unter anderem die ukrainische Nationalhymne. Es ist ihr Hilfsbeitrag an die Ukraine.

Solidaritätsaktionen dieses Wochenende in Luzern Am Freitag um 19 Uhr findet auf dem Kornmarkt in Luzern eine Friedenskundgebung statt. Es sprechen unter anderem der russische Autor Michail Pawlowitsch Schischkin, Vertreterinnen und Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft sowie den Luzerner Parteien. Zur Kundgebung rufen die Grünen und Jungen Grünen Kanton Luzern, Die Mitte Kanton Luzern, die GLP und JGLP Kanton Luzern sowie die SP und die Juso Kanton Luzern auf. Am Sonntag findet in der Sankt-Karli-Kirche Luzern um 17 Uhr ein Solidaritätskonzert für die Ukraine statt. Der Eintritt ist gratis, eine Kollekte wird zu Gunsten der Glückskette Schweiz für die Hilfe in der Ukraine erhoben. Mariia Perekrestenko, Gleb Sidoruk, Diana B. und Maria Anikina spielen ebenfalls.

Diesen Sonntag wird sie am Luzerner Solidaritätskonzert das Erste Trio von Sergej Rachmaninow gemeinsam mit Gleb Sidoruk und Diana B. spielen. «Ich habe viele russische und weissrussische Freundinnen und Freunde, die die Wahrheit über diesen Krieg sehen und sie aussprechen. Dafür bin ich sehr dankbar. Vor allem weil ich weiss, dass das in diesen Regimen nicht einfach ist», erklärt die 24-Jährige.

Schmerzhaft sei aber, dass ihre Verwandten in Russland die Propaganda der Staatsmedien glaubten. «Ich kann ihnen nicht klarmachen, dass das alles Lügen sind.» Wie Natalya Hermenau hat auch sie Angst, dass der russische Angriff auf die Ukraine erst der Anfang war. Sie sieht darin eine Bedrohung für ganz Europa.

Gleb Sidoruk aus Minsk, Weissrussland und Diana B. aus St.Petersburg, Russland

Gleb Sidoruk. Bild: PD/Turpak Valeriia

Gleb Sidoruk kam in Minsk, Weissrussland zur Welt. Er (21) und seine Frau Diana B. (22), eine Russin, die ihren Nachnamen zu ihrer eigenen Sicherheit nicht nennen will, studieren an der Hochschule Luzern Musik. Die Nachricht der russischen Invasion kam für beide überraschend. «Ich bin froh, hier in Sicherheit zu sein, aber auch wütend und traurig. Wir alle – Ukrainer, Russen und Weissrussen – sind Opfer der politischen Regime von Putin und Lukaschenko», sagt Gleb Sidoruk.

Diana B. Bild: PD/Katerina Stankevich

Diana B. fühlt sich verloren und machtlos: «Ich bin gegen den Krieg und erstaunt, dass viele Russen das nicht verstehen. Die Propaganda arbeitet sehr stark.» Doch sie sehe auch, dass viele Russinnen und Russen dagegen kämpften. «Jeden Tag gibt es in Russland Proteste und ich weiss, es ist sehr gefährlich. Aber mein Herz ist dort und ich bin stolz, dass unsere Leute nicht schweigen.»

Mittlerweile erreichen das Paar auch Nachrichten von Freunden aus Weissrussland, die versuchen das Land zu verlassen – aus Angst, von Machthaber Alexander Lukaschenko doch noch in den Krieg geschickt zu werden.

Maria Anikina aus Moskau, Russland

Maria Anikina. Bild: PD

«Ich war schockiert», sagt Maria Anikina über den Angriff auf Ukraine. «Ich fühlte mich absolut verloren. Die ersten paar Tage konnte ich kaum schlafen oder essen», erzählt die gebürtige Moskauerin, die vor 9 Jahren in die Schweiz kam, um in Luzern zu studieren. Ihr Mann ist Ukrainer, seine Eltern und eine Tante wohnen ebenfalls in der Schweiz. Ihre Eltern leben in Moskau.

Nebst der Angst um Bekannte und Verwandte, die in der Ukraine in Luftschutzkellern ausharren und nicht wissen, was der nächste Tag, die nächste Stunde bringen wird, macht sie sich auch um ihre Eltern Sorgen. Die Sanktionen des Westens werden sie, beide Musiklehrer, hart treffen. «In meinem Umfeld sind alle absolut, zu hundert Prozent gegen den Krieg», sagt die 35-Jährige bestimmt. Wann sie ihre Eltern wiedersehen wird, ist unklar.

Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, nimmt die Konzertpianistin an Solidaritätskonzerten teil und will auch selbst Strassenkonzerte mit anderen Menschen aus der Ukraine und Russland organisieren. Maria Anikina sagt: «Es ist schrecklich, was gerade geschieht. Ich möchte die Leute mit der Musik miteinander und vor allem gegen den Krieg verbinden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen