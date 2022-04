Flüchtlinge in Luzern Zwei sich fremde Ukrainerinnen meistern ihr neues Leben nun gemeinsam: «Wir müssen stark sein, schon wegen der Kinder» Zwei ukrainische Familien, die sich zuvor nicht kannten, leben jetzt gemeinsam in einer Wohnung in Luzern. Wir haben sie besucht. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Victoria mit Hund Smurfy (links) und Diana sind aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. April 2022)

Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Unter ihnen Victoria (54) und Diana (48). Die beiden Frauen, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen, sind an der Libellenstrasse in Luzern untergekommen. Wir treffen sie im verwilderten Garten vor den Genossenschaftshäusern, die in den nächsten Jahren abgerissen werden sollen, jetzt aber als Flüchtlingsunterkunft dienen. Ein Landsmann der beiden ist grad mit Spaten am Werk, er gräbt Tulpen aus der Erde. Da kommen Victoria und Diana um die Ecke, mit einem Blumentopf in der Hand. Die ausgebuddelten Tulpen waren für sie bestimmt.

Am nächsten Tag tauchen Frauen aus dem Quartier auf. Sie haben sich via Facebook verabredet, um den Flüchtlingen Sachen vorbeizubringen: Babyutensilien, Katzen- und Hundefutter, Kleider, feste Schuhe und vieles mehr. Victoria sagt:

«Es ist unglaublich, wie hilfsbereit die Menschen hier sind.»

Sie muss bereits zum zweiten Mal fliehen

In der Küche wird derweil libanesische Linsensuppe aufgetischt. Victoria erklärt: «Ich liebe die libanesische Küche, deshalb die Suppe». Das kommt nicht von ungefähr – Victoria hat nämlich früher in Beirut gewohnt. Doch die schwere Hafenexplosion vor zwei Jahren veranlasste sie, in die Ukraine zurück zu kehren. Und jetzt musste sie wegen des Krieges erneut weiter ziehen – diesmal ist es ihre eigene Heimat, die sie verlassen musste.

Die beiden Frauen erzählen von ihrem guten Leben in der Ukraine, wie die Kinder viel Sport machten, von Freundinnen und Freunden, von Familienfeiern – ein privilegiertes Leben, ein zufriedenes Leben. Und jetzt?

Und jetzt teilen sich die beiden Frauen, die sich vorher nicht kannten, gemeinsam mit ihren drei Kindern eine Wohnung in Luzern. Das klappe sehr gut, betonen sie. Sie hätten sich im «Bunker» – damit meinen sie die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau – kennen gelernt und auf Anhieb verstanden. Das gelte auch für die Kinder, die 13-jährige Tochter und der 15-jährige Sohn. Viktoria hat noch ihre ältere Tochter dabei, sie ist 29 Jahre alt. Ihre Männer und älteren Söhne blieben in der Ukraine – sie verteidigen die Heimat.

Ein «Grüezi» allein reicht nicht

«Heute feiern wir eine Woche gemeinsames Wohnen», erzählt Victoria und löffelt genau wie Diana ebenfalls Suppe. In der Wohnung können sie drei Monate bleiben, danach seien sie auf sich selbst gestellt, erzählen sie. Bald schon müssen sie einen Job und eine neue Bleibe suchen. Doch zuerst werde jetzt deutsch gelernt, «Grüezi» allein reiche nicht. Dieses Wort sprechen sie jedoch fast akzentfrei aus.

«Wir gehen drei Mal die Woche ins Deutsch, ich will möglichst schnell die Sprache können», erzählt die 29-jährige Tochter und fügt an: «Das sollte ich schaffen, ich spreche und schreibe bereits auf Englisch, Französisch Russisch, Ukrainisch und Arabisch.» Victoria sagt:

«Sprache öffnet Türen – in jedem Land.»

Auch Diana spricht mehrere Sprachen und war schon in Japan und Griechenland.

Schreckmoment wegen Schweizer Luftwaffe

An die Zukunft denken sie nicht, die ist ihnen zu ungewiss. Diana: «Wir sind glücklich, hier zu sein, jede Minute und jeden Tag. Was in ein paar Monaten ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist ja der Krieg bald vorbei und wir können zurück zu unseren Familien.» Stille – ein Blick in die Runde, dann sagt sie: «Wir müssen einfach hoffen, hoffen auf das Ende des Krieges.» Dem pflichtet auch Victoria bei und fügt an:

«Wir müssen stark sein, schon wegen der Kinder, sie haben ein Leben vor sich, eine Zukunft verdient und wir sind ihre Vorbilder – es geht immer weiter.»

Für Victoria und Diana ist es wichtig, dass ihre Kinder keinen Stress haben. Die Flucht hätten sie bisher gut verdrängt und hier kommen sie zur Ruhe. Victoria zeigt aus dem Fenster Richtung Emmen und sagt: «Hier muss es einen Flugplatz haben. Denn vor ein paar Tagen haben weissrote Flugzeuge ihre Runden geflogen, das hat meinen Sohn sehr erschreckt, er hatte Angst, dass der Krieg jetzt auch da ist. Wir konnten ihn beruhigen.»

Stadt Luzern will Unterkünfte mit Tageslicht Die Stadt Luzern setzt sich dafür ein, dass möglichst keine Flüchtlinge in unterirdischen Unterkünften untergebracht werden. Das Stadtparlament hat am Donnerstag ein entsprechendes SP-Postulat überwiesen. Die Unterbringung von Flüchtlingen liegt zwar grundsätzlich in der Kompetenz des Kantons, die Stadt soll aber aktiv oberirdische Unterkünfte suchen und vermitteln. Der Stadtrat unterstützt das Anliegen. Man habe bereits die Mehrzweckhalle Allmend dem Kanton angeboten, dort wird am 15. April eine Unterkunft eröffnet. Weiter habe man das Areal Hinterschlund in Kriens angeboten, das der Stadt Luzern gehört. Man befinde sich mit dem Kanton in «stetem Informationsaustausch, um allfällig freie Liegenschaften zu prüfen». Dank der Wohnbaugenossenschaft Luzern konnten zudem an der Libellenstrasse 80 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Im Kloster Gerlisberg stünden elf Zimmer für alleinreisende Frauen zur Verfügung. Eine unterirdische Unterkunft ist die Zivilschutzanlage Rönnimoos. Der Kanton habe aufgrund der Notlage darauf zurückgegriffen. Die Anlage diene als Notunterkunft «mit dem Ziel einer kurzfristigen Erstunterbringung», so der Stadtrat. Für den selben Zweck werde die Zivilschutzanlage Utenberg vorbereitet. Auch der Kanton strebt oberirdische Wohnmöglichkeiten an, wie er mitteilte. Bei der rasant steigenden Zahl an Flüchtlingen gelinge das aber nicht immer vom ersten Tag an. (std)

Konzerte zugunsten der Ukraine Am Palmsonntag, 10. April, um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche Malters ein Konzert mit Requiem-Vertonungen aus verschiedenen Zeitepochen statt. Es singen und spielen der Kirchenchor St.Martin Malters, das Rondo Vocale Malters und das Orchester Emmen. Solistin ist die Sopranistin Stefanie Erni. Das Konzert wird am Karfreitag, 15. April, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Gerliswil, Emmen, wiederholt. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Türkollekte. Der Erlös der beiden Konzerte wird an die Glückskette für die Ukraine gespendet.

