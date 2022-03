Bancomat in Buchrain gesprengt – Täter auf der Flucht

Um 1.29 Uhr Nach der Bankomat-Sprengung regnete es in Buchrain 200er-Noten Schon wieder haben Bankomaten-Sprenger zugeschlagen. Am Montagmorgen sprengen Unbekannte einen Automaten in Buchrain. Dieser wurde bereits 2019 von Kriminellen aufgesucht. Aktualisiert 28.03.2022, 10.24 Uhr

So sieht es in Buchrain am frühen Morgen aus Video: PilatusToday

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag an der Schiltwaltstrasse in Buchrain bei der Landi einen Bankomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich um 1.29 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Bilder der Polizei des Tatortes zeigen, wie auf dem Vorplatz des Bankomaten etliche Geldnoten herumliegen, zum Beispiel 200er-Noten.

Warum die Täter diese Noten nicht mitgenommen haben, ist unklar. Denkbar wäre, dass diese Noten durch die Explosion beschädigt wurden oder aber, dass die Täter keine Zeit hatten, sie einzusammeln - oder, ob sie sich nicht getrauten, sich die nötige Zeit dafür zu nehmen. Oder vielleicht haben die Panzerknacker die Noten in der Dunkelheit am Boden auch ganz einfach nicht gesehen.

Auf dem Vorplatz des gesprengten Bankomaten lagen nach der Explosion etliche Geldnoten herum. Screenshot Bild Luzerner Polizei

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften der oder die unbekannten Täter mit zwei Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Ob sie Beute gemacht hat und allenfalls wie viel, wird zurzeit abgeklärt. Wie die Luzerner Polizei auf Anfrage sagt, ist der Polizeieinsatz mittlerweile beendet – die Aufräumarbeiten laufen noch.

Der Bancomat erlitt Totalschaden. Bild: Patrick Hürlimann (Buchrain, 28. März 2022) Der Bancomat der Raiffeisen wurde in der Nacht gesprengt. Bild: Patrick Hürlimann (Buchrain, 28. März 2022) Ein Mitarbeiter der Landi macht den Vorplatz sauber. Bild: Patrick Hürlimann (Buchrain, 28. März 2022) Blick auf den Tatort. Bild: Patrick Hürlimann (Buchrain, 28. März 2022) Teile liegen verstreut herum. Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 28. März 2022) Blick auf den Tatort Bild: Luzerner Polizei (Buchrain, 28. März 2022)

Die Polizei hat für den Montagmorgen weitere Informationen in Aussicht gestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17.

Bancomat in Buchrain war schon einmal Ziel

Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Fälle von Bankomaten-Sprengungen häufen sich – auch im Kanton Luzern. Erst im Dezember ereigneten sich in der Nacht am Bahnhof Luzern filmreife Szenen: Die Täter sprengten dort einen Bankomaten in die Luft und flüchteten mit Rollern. Beim Vorfall kam es ausserdem zu einem Handgemenge mit zwei Mitarbeitenden einer Sicherheitsfirma. Die Ermittlungen bei diesem Fall laufen noch, zurzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse, teilte die Luzerner Polizei am Montag auf Anfrage mit.

Auch der Bankomat bei der Landi in Buchrain war schon einmal Ziel von einer Attacke: Im April 2019 versuchten Unbekannte den Bankomaten zu knacken, blieben damals aber erfolglos. In der selben Nacht machten sich Kriminelle auch bei einem Bankomaten bei der Landi an der Kantonstrasse in Triengen ans Werk. Dort wurde das Rolltor zu einer Bankfiliale aufgebrochen. Die Täter versuchten, im Inneren der Filiale einen Bankomaten zu knacken, flohen aber auch da ohne Beute.

23 Fälle in einem Jahr

Gemäss Angaben der Bundespolizei Fedpol kam es im vergangenen Jahr schweizweit zu 23-Bankomat-Sprengungen. Durchschnittlich wird in der Schweiz also alle 16 Tage ein Bankomat gesprengt. Unsere Karte zeigt, wo diese 23 Bankomaten gesprengt wurden.

Bei den auf der Karte eingezeichneten Fällen setzten die Täter grösstenteils Sprengstoff ein. Früher liessen die Täter häufig Gas in das Gehäuse ein und zündeten es an. Doch viele Bankomaten sind mittlerweile mit Detektoren ausgerüstet, die das Gas automatisch neutralisieren. (rem/pl/mme)

