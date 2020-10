Die Grünen lancieren eine Initiative: Graue Strassen im Kanton Luzern sollen grüner und lebendiger werden Die geplante kantonale Initiative soll den Strassenlärm minimieren, den Verkehr regulieren und graue Strassen grüner machen. Nicht nur aus klimapolitischen, sondern auch aus gesellschaftlichen Gründen. Livia Fischer 06.10.2020, 05.00 Uhr

Die Grünen des Kantons Luzern und die kantonale Partei der Jungen Grünen wollen eine Initiative mit dem Namen «Attraktive Zentren – für mehr Lebensqualität und Sicherheit in unseren Luzerner Gemeinden» lancieren. Konkret fordert die Initiative mit einer Erweiterung des kantonalen Strassengesetzes siedlungsverträgliche Kantons- und Gemeindestrassen. Weil «viele Luzerner Gemeindezentren von Lärm, Verkehr und grauen Strassenflächen geprägt sind», so die Begründung.

In diesem Zusammenhang weist Raoul Niederberger, Co-Präsident der Grünen des Kantons Luzern, auf die Begriffsunterscheidung zwischen «siedlungsverträglich» und «siedlungsorientiert» hin.

Raoul Niederberger.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. September 2020)

«Siedlungsorientiert würde nämlich automatisch bedeuten, dass es in praktisch allen Zentren nur noch Tempo-30-Zonen gäbe. Das wäre aber nicht umsetzbar und ist auch gar nicht unser Ziel», erklärt der 29-Jährige und ergänzt: «Auch geht es nicht darum, dass die Zentren autofrei werden, sondern dass es einfach für alle Verkehrsteilnehmenden attraktiv ist, da durchzufahren.»

Ideen, wie man Mittelstreifen geschickt nutzen kann

Was die Grünen und Jungen Grünen aber in erster Linie mit der Initiative erreichen wollen: Die Dorfzentren sollen wieder lebendiger werden. Und zwar im ganzen Kanton – «es sind nämlich nicht einfach nur vereinzelte Gemeinden, bei denen wir Potenzial sehen, sonst hätten wir eine Gemeindeinitiative an den Start gebracht», meint Niederberger. Ein negatives Beispiel will er nicht nennen.

Auch mit der Frage, ob es denn eine Vorbildgemeinde gebe, tut sich Niederberger zunächst etwas schwer. «So kann man das nicht gerade sagen, aber es gibt sicher Strassen, die schon gut geschaffen worden sind.» Die Beruhigung der Hirschmattstrasse in der Stadt Luzern etwa sei ein positives Beispiel – «oder das Zentrum von Horw», fügt er an. Nicht nur wegen der klaren Baulinien, der teils seitlichen Begrünung und weil es «noch ein bisschen Platz» habe, bis die Gebäude kommen, sondern auch weil es Mittelstreifen gibt. «Diese können gut genutzt werden. Sie bieten etwa Parkierungs- oder Überwucherungsmöglichkeiten», so Niederberger.

Sie wollen Orte für Begegnungen schaffen

Punkte wie diese sind es denn auch, auf die bei Strassenbauprojekten im Kanton Luzern künftig geachtet werden soll. Trotzdem ist für den Krienser klar: «Welche Massnahmen für die jeweilige Gemeinde geeignet sind, muss vor Ort angeschaut werden. Eine Zauberformel oder ein Einheitsmittel für den ganzen Kanton gibt es nicht.» Gewisse Grundsätze – wie möglichst schmale Fahrspuren, separate Velospuren, Mittelstreifen, Begrünung oder Vorzonen – sollen für den Kanton jedoch eine Orientierungshilfe darstellen.

Niederbergers Idealvorstellung sieht dann folgendermassen aus: Indem die Baulinien nach hinten versetzt und die Strassen verschmälert werden, ergibt sich zwischen der Strasse und den Gebäuden eine Aufenthaltszone für Fussgänger. «So kann ein Café bei schönem Wetter rausstuhlen oder ein Kleiderladen kann einen Teil seiner Kollektion draussen anpreisen», schildert er. Dank grosszügigen Flächen für Fussgängerinnen und Fussgänger ist es dann beispielsweise auch einfacher, jemandem mit einem Kinderwagen zu kreuzen. «Es soll so sein, dass man sich gerne an dem Ort aufhält und nicht möglichst schnell wegwill.»

Doch die Bevölkerung soll sich nicht nur wohl, sondern auch sicher

fühlen – wofür wiederum breite Velowege sowie eine Einengung von Autospuren sorgen. Einen Nachteil für die Autofahrer gibt es laut Niederberger nicht wirklich. «So ist allen ganz klar, wohin sie fahren müssen und man muss auch nicht mehr ein Velo mühsam überholen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Leute, die ein breites Auto haben, das anders sehen und lieber eine breite Spur hätten. Aber man kann es nicht allen recht machen.»

Was für solch ein gewünschtes Dorfzentrum ebenfalls nicht fehlen darf, sind begrünte Strassenabschnitte. Alleen und Bodengewächse am Strassenrand erhöhen gemäss Argument des Initiativkomitees nämlich nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern unterstützen auch ein angenehmes Klima. «Diese Flächen braucht es zwingend, weil es einfach wärmer wird und die Orte im Zentrum sonst massiv aufheizen», sagt Niederberger deutlich und spricht als Beispiel von einem Temperaturunterschied von bis zu sechs Grad in der Stadt Luzern. Dabei bezieht er sich auf eine Klimaanalyse, welche die Stadt diesen Sommer im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie hat erstellen lassen (wir berichteten).

Ein Thema, das parteiunabhängig interessiert

Welche Folgen die Umsetzung der Initiative finanziell hätte, kann Niederberger nicht abschätzen. «Das kommt darauf an, wie es der Kanton umsetzen will. Geld ist aber auf jeden Fall genügend vorhanden», sagt er bestimmt.

Ebenso überzeugt ist Niederberger davon, dass die Initiative nicht nur bei klassischen links-grünen Wählern Anklang finden wird. «Der Verkehrslärm und die Strassenbelastung sind Themen, die uns alle angehen und auch breit diskutiert werden.» Das zeige sich auch andernorts, etwa beim Widerstand gegen den Bypass in Kriens, der von allen Parteien abgestützt wird. «Darum bin ich guten Mutes, dass wir es schaffen werden, die nötigen Unterschriften zu sammeln», sagt der Co-Präsident zuversichtlich. Die 4000 Unterschriften sollen bis Ende Juni zu Stande kommen, Ablauf der Sammlungsfrist ist der 24. Oktober 2021 – ein Jahr nach dem Lancierungsanlass am 20. Oktober in Sursee.