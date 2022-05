Spitex Malters beste Arbeitgeberin mittelgrosser Unternehmen

Umfrage Spitex Malters zur besten Arbeitgeberin von mittelgrossen Unternehmender Schweiz gekürt Bei der Spitex Malters arbeiten die Angestellten gerne: Die Spitex ist bei den mittelgrossen Unternehmen zum besten Betrieb der Schweiz gekürt worden. 12.05.2022, 16.51 Uhr

Die Mitarbeiterinnen der Spitex Malters sind sehr zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Bild: PD

Die Spitex Malters wurde am Dienstag, 10. Mai, im Kaufleuten Zürich bei den mittelgrossen Unternehmen zur besten Arbeitgeberin der Schweiz (Best Workplaces Schweiz») gekürt. «Das macht mich natürlich stolz», sagt Krienbühl, Geschäftsführerin der Spitex Malters, gegenüber PilatusToday. Die Auszeichnung sei aber nicht ihr Verdienst: «Diese Lorbeeren gehen an die Zentrumsleitung.» Verliehen wurde der Preis aufgrund einer Umfrage der Beratungsfirma «Great Place to Work». 34’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei der Studie zum Thema Arbeitsplatzkultur mitgemacht.