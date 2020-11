Umfrage zeigt: Es braucht in Luzern deutlich mehr Hortplätze – und die Skepsis gegenüber der Tagesschule ist gross Die Volksschule der Stadt Luzern hat eine Elternumfrage durchgeführt. Das Ergebnis zeigt: Künftig könnte sich die Zahl der Kinder in den Tagesstrukturen verdoppeln. Stefan Dähler 09.11.2020, 15.26 Uhr

Kinder an einem Mittagstisch. Bild: TBM

Seit 2010 hat die Stadt Luzern das schulergänzende Betreuungsangebot stark ausgebaut. Die Zahl der betreuten Kinder hat in diesem Zeitraum von 671 auf 1850 zugenommen. Dennoch reichen die Betreuungsplätze nicht aus. Eine von der städtischen Volksschule bei der Firma Infras in Auftrag gegebene Elternumfrage und Evaluation zeigt, dass bei 44 Prozent der Schulkinder derzeit das Bedürfnis nach Betreuung besteht. Effektiv betreut werden 38 Prozent. Künftig wird der Bedarf weiter steigen: Rund 70 Prozent der Eltern von Vorschulkindern haben bei der Umfrage angegeben, das Betreuungsangebot dereinst nutzen zu wollen, wie die Stadt mitteilt.

An der Umfrage teilgenommen haben 334 Eltern von Schulkindern, die bereits betreut werden, 348 Eltern von Kindern, die keine Betreuung nutzen und 155 Eltern von Vorschulkindern.

82 Familien sind ganz oder teilweise abgeblitzt

Für das laufende Schuljahr haben 82 Familien die angemeldete Betreuung nur teilweise oder gar nicht erhalten. Knapp ist das Angebot in den Schulen Säli-Steinhof, Hubelmatt-Geissenstein, Felsberg, Maihof und Littau Dorf. Oftmals wären noch freie Plätze vorhanden, aber nicht an den nachgefragten Tagen. Wird angesichts der Umfrageergebnisse künftig noch ein viel grösserer Ausbau der Betreuungsplätze nötig sein? Stadtpräsident und Bildungsdirektor Beat Züsli (SP) sagt:

«Wie sich der Bedarf zeitlich effektiv entwickelt, ist schwierig vorauszusagen. Das hängt letztendlich auch vom Angebot ab.»

Bei den Umbau- und Sanierungsprojekten St. Karli und Moosmatt rechnet die Stadt mit einer Betreuungsquote von 60 Prozent. Diese wurde aufgrund von Forderungen des Grossen Stadtrats so festgelegt. «Ich denke, damit sind wir gut unterwegs», sagt Züsli. Auch hier gebe es grosse Unterschiede. In Littau oder Ruopigen beträgt die Betreuungsquote derzeit rund 20 Prozent, im Säli-Steinhof sind es 58.

Stadt plant Pilotprojekt zur Tagesschule

Wie das künftige Betreuungsangebot in der Stadt Luzern aussieht, soll nun durch das Projekt «Schule Plus» geklärt werden. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl der Betreuungsplätze, sondern auch um das Modell. Diesbezüglich sind in den letzten Jahren mehrere Vorstösse eingereicht worden. So forderte etwa die SP kürzere Mittagspausen, die GLP einen Planungsbericht zur Einführung der Ganztagesschule. Die Stadt will darum nun ein Pilotprojekt mit einem gebundenen Tagesschulmodell im Rahmen von «Schule Plus» prüfen. Wann und in welchen Schulhäusern das der Fall sein wird, ist gemäss Züsli noch offen.

Die Umfrage hat jedoch gezeigt, dass die Eltern grossmehrheitlich mit dem aktuellen, dem sogenannt additiven Modell zufrieden sind. Dieses sieht vor, dass man wählen kann, wann das Kind die Betreuung besucht. Plant die Stadt hier an den Bedürfnissen der Familien vorbei? «Die Bedürfnisse sind sehr breit gefächert. Die gebundene Tagesschule hilft jenen, die ein hohes Arbeitspensum haben», sagt Züsli. «Es freut mich, dass das heutige Angebot gut ankommt. Aber man muss auch andere Aspekte betrachten, etwa pädagogische.» Eine Tagesschule habe den Vorteil, dass im Schulalltag mehr Kontinuität besteht und der Zusammenhalt der Kinder gestärkt wird. Züsli fügt an:

«Ausserdem zeigt die Umfrage auch, dass bei den Eltern eine Offenheit gegenüber gebundenen oder teilgebundenen Modellen vorhanden ist.»

In der Evaluation wird daher auch empfohlen, ein Pilotprojekt durchzuführen.

Vollständige Tagesschule kommt schlecht an

Offen sind die Eltern vor allem für das abgestufte Modell, wie es bereits die Stadt Zürich kennt. 41 Prozent der Eltern von Kindern, die bereits betreut werden, würden sich bei einer Auswahl für dieses Modell entscheiden, 48 Prozent für das additive. Das Zürcher Modell sieht grundsätzlich eine Verpflegung am Mittag in der Schule vor, wenn die Kinder am Nachmittag Unterricht haben. Die Eltern können ihre Kinder auch abmelden.

Das vollständig integrierte Modell, in dem die Kinder an vier Tagen von 8 bis 16 Uhr obligatorisch in der Tagesschule sind, stösst auf klar weniger Zustimmung: Bloss 26 Prozent würden sich für dieses entscheiden. Welches Modell die Stadt testen will, ist noch nicht entschieden, sagt Züsli. «Aber die Umfrage gibt uns sicher eine gute Entscheidungsgrundlage.»

Qualität der Speisen am Mittagstisch wird überprüft

Weiter zeigt die Umfrage auf, dass die Eltern mit der Qualität der schulergänzenden Betreuung grundsätzlich zufrieden sind. Es fällt jedoch auf, dass bei der Qualität der Speisen am meisten Handlungsbedarf geortet wird – bei 29 Prozent der Befragten ist dies der Fall. Bereits im Kinderparlament wurde in der Vergangenheit Kritik am Essen in den Horten geäussert (wir berichteten). Besteht hier Handlungsbedarf? Beat Züsli verweist auf einen FDP-Vorstoss, der kürzlich zu diesem Thema eingegangen ist. Deshalb könne er sich nicht weiter dazu äussern. Er kündigt aber an: «Das ist sicher ein Punkt, den wir anschauen wollen.»

Ebenfalls ein Thema sind die Tarife. Heute sind diese einkommensabhängig. In der Evaluation wird ein Einheitstarif von 8 Franken pro Mittag thematisiert. Weiter zeigt die Umfrage, dass die Eltern bei einem Mittagstisch-Obligatorium eine Preissenkung für angebracht hielten. «Auch dies werden wir im Zusammenhang mit dem Projekt ‹Schule Plus› prüfen», sagt Züsli:

«Eine Senkung hätte sicher Mehrkosten für die Stadt zur Folge. Aber wenn dadurch mehr Eltern arbeiten gehen, entsteht im Gegenzug auch ein volkswirtschaftlicher Nutzen.»

Die detaillierten Umfrageergebnisse inklusive Evaluationsbericht finden Sie hier.