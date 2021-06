Grosswangen: Bruder Klaus Kapelle Sigerswil

Hingeschaut Die erste Bruder-Klaus-Kapelle im Kanton Luzern stand vielleicht schon in Zürich Die älteste Bruder-Klaus-Kapelle des Kantons Luzern befindet sich in Sigerswil, Grosswangen. Möglicherweise wurde der Holzbau aber bereits an der Landesausstellung 1939 in Zürich genutzt. Salome Erni 28.06.2021, 05.00 Uhr

Neun Bruder-Klaus-Kapellen wurden im Jahr 2016 anlässlich des bevorstehenden 600. Geburtstags des Schweizer Heiligen im Kanton Luzern gezählt. Angesichts dieses Jubiläums ist die älteste darunter geradezu jung: 1940 wurde die Bruder-Klaus-Kapelle in Sigerswil bei Grosswangen eingeweiht.

Die Bruder-Klaus-Kapelle in Sigerswil.

Die Bruder-Klaus-Kapelle in Sigerswil.

Möglicherweise stand die Kapelle aber zuvor bereits für kurze Zeit an einem anderen Ort. So lautet zumindest eine These, die besagt, dass das kleine Gotteshaus bereits im Jahr 1939 an der berühmten Schweizer Landesausstellung in Zürich im Einsatz gewesen sei. Es wird vermutet, dass die Sigerswiler Kapelle dort als Gebets- und Andachtsraum erbaut wurde. Sie wäre nicht das einzige Gebäude, das nach der Ausstellung ein zweites Leben erhielt.

Die Kantonale Denkmalpflege nahm sich der Sache an, konnte die Spur aber trotz der vertieften Recherche nicht bestätigen. Trotzdem schliesst sie einen Zusammenhang mit der «Landi 39» nicht aus. So wird in einer neueren Publikation der Denkmalpflege in Erwägung gezogen, dass für den Sigerswiler Kapellenbau zumindest Teile des Pavillons für kirchliche Kunst wiederverwendet wurden.

Ganz aus Holz

Heute steht die Kapelle inmitten von Obstbäumen, direkt an einem kleinen Bach. Angesichts der beschaulichen Lage ist es kein Wunder, dass hier häufig Hochzeiten und seit einigen Jahren auch Taufen gefeiert werden. Ausser an Auffahrt und am Gedenktag von Bruder Klaus werden ansonsten aber keine Gottesdienste abgehalten.

Innen wie aussen ist die Kapelle ganz aus Holz gefertigt. Überall im überraschend geräumigen Raum finden sich dieselben gerasterten Holzdetails. Im Kontrast dazu stehen die kreisrunden Fenster, der steinerne Kirchengang, der massive Altar aus Granit und als Blickfang der golden glänzende Tabernakel.

Das Innere ist wie das Äussere ganz aus Holz gefertigt.

Dieser war früher mittig auf dem Altar platziert, nach dem 2. Vatikanischen Konzil in den 60er-Jahren wurde er zur Seite gerückt. Im Zuge der damaligen Neuerungen hin zu weniger Distanz zwischen Gläubigen und Prediger verschwand auch die gerasterte Wand, die vorher die Gemeinde vom Altarbereich trennte.

Ein Kind ihrer Zeit

Doch bereits vorher soll diese Abschrankung sehr durchlässig gewesen sein, denn die Kapelle entstand in einer Zeit, als sich das Liturgieverständnis und damit auch die sakrale Architektur bereits im Wandel befanden. Die Pläne für die Kapelle stammten vom Luzerner Architekten Otto Dreyer, der Verbindungen zur Landesausstellung hatte und das dortige Landi-Hotel entwarf. In Luzern dürfte besonders die von ihm geplante Zentralbibliothek bekannt sein.

Die Schnitzerei hinter dem Altar stammt vom Nidwaldner Künstler Hans von Matt.

Ebenfalls am Bau beteiligt war der Nidwaldner Künstler Hans von Matt. Er schuf die Schnitzerei hinter dem Altar, die in ihrer Schlichtheit an die Umrisslinien eines Cartoons erinnert. Im Gegensatz zu vielen traditionelleren Darstellungen ist der abgebildete Jesus bereits kein Baby mehr. Das Kind ist auf dem Schoss der Maria, die sich Bruder Klaus in einem Baum offenbart. Die strengen Einkerbungen passen zur Schlichtheit der Kapelle, die ganz ihrer Entstehungszeit und dem Material Holz entspricht. Ob die Schnitzerei möglicherweise auch in Zürich an der Landi zu sehen war, darauf gibt es keine konkreten Hinweise.