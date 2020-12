Horw Umstrittene Seefeld-Planung: Neue IG soll Interessen der Vereine bündeln Direktbetroffene wie der FC Horw wollen sich im Hinblick auf den runden Tisch mit dem Gemeinderat formieren. Es gibt auch schon einen ersten Vorschlag, wie man es anders machen könnte. Roman Hodel 09.12.2020, 05.00 Uhr

Trotz harscher Kritik vor allem von den betroffenen Sportvereinen hält der Horwer Einwohnerrat bekanntlich an den Plänen fest, wonach das Seefeld mit den heutigen Sportanlagen ...

Bild: PD/Gemeinde Horw

... neu organisiert und gestaltet werden soll. Ein Marschhalt, wie von der SVP gefordert, lehnte er kürzlich ab (wir berichteten). Er folgte damit dem Gemeinderat. Dieser betonte, dass es sich erst um eine Planung handle und dass er die Direktbetroffenen an einem runden Tisch erst noch anhören werde.

Damit ist aber keinesfalls Ruhe im Dorf eingekehrt. Vergangene Woche hat die vor der Gründung stehende IG Seefeld Horw eine Veranstaltung mit Vertretern der Direktbetroffenen durchgeführt – darunter der FC Horw, die Leichtathletik-Vereinigung Horw und der TCS-Campingplatz. Angestossen wurde die IG von der SVP. «Wir wollen damit die Kräfte der Direktbetroffenen bündeln und in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat eine Neugestaltung erreichen, hinter der alle stehen können – im Gegensatz zur momentan vorliegenden Lösung», sagt IG-Initiant und SVP-Einwohnerrat Antonio Simoes. Er betont, dass die IG parteiunabhängig sein werde.

Simoes hat, so sagt er, eine eigene Idee einer Seefeld-Umgestaltung entwickelt und skizziert. Durch Rückbau des sogenannten Sportplatzbachs respektive dessen Verlegung auf die Westseite könnten insgesamt drei Fussballfelder erstellt werden. Die aktuelle Planung hingegen sieht nur zwei Felder und die beim FC unbeliebte, multifunktionale Allmendwiese vor. «Die Bachverlegung wäre möglich, würde aber laut Gemeinderat teuer. Nur, vielleicht ist den Horwern eine gute Lösung das Geld wert?», so Simoes. «Wir sind so verblieben, dass die IG Seefeld Horw sich in den kommenden Wochen erneut treffen und das weitere Vorgehen besprechen wird.» Denn gut die Hälfte der Vereinsvertreter begrüsst gemäss Simoes die IG zwar, aber erst, falls die Gespräche am runden Tisch nicht fruchten sollten.

FCH-Präsident denkt an Unterschriftensammlung

Für Albert Kaufmann, Präsident des FC Horw, ist die IG ein zusätzliches Mittel, beim Gemeinderat Druck zu machen: «Sollte der runde Tisch zielführend sein, dann ist die IG überflüssig, aber davon gehe ich nicht aus», sagt er, «denn der FC Horw will eine komplett andere Planung und das lehnt der Gemeinderat ja ab.» Er werde sich auch dafür starkmachen, dass die IG – wo es Sinn macht – beispielsweise ein Referendum ergreift oder Unterschriften sammelt. «Leider hat der Einwohnerrat an der letzten Sitzung bereits die ersten 250'000 Franken für die Planung gesprochen.»

Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) hat von der Gründung der IG Kenntnis – er sagt: «Wir werden sie selbstverständlich auch an den runden Tisch bitten, denn die Fronten dürfen sich nicht weiter verhärten.» Allerdings müsse der Gemeinderat darauf achten, dass das Gleichgewicht der Interessengruppen bestehen bleibe. Er sagt dies mit Blick darauf, dass sich die Ziele der IG und der Sportvereine zum Teil decken dürften, was einer Doppelvertretung gleichkäme.

Dass etwa die Natur gegenüber dem Sport nicht plötzlich zu kurz kommt, dafür werden nicht zuletzt Interessengruppen sorgen wie der Natur- und Vogelschutzverein, Pro Halbinsel Horw oder der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee. Dessen Präsident und L20-Einwohnerrat Urs Steiger sagt: «Wir sind gespannt auf den runden Tisch und werden uns dort, aber auch bei den weiteren Verfahrensschritten, stufengerecht einbringen.»



Erster runder Tisch soll im Januar stattfinden

Noch steht der genaue Fahrplan nicht fest: Laut Bauvorsteher Thomas Zemp ist im Januar ein erster, moderierter runder Tisch geplant. Ob dieser nur mit Direktbetroffenen oder gar öffentlich durchgeführt wird, sei in Abklärung. Anschliessend seien themenbasierte runde Tische angedacht, etwa speziell zur Natur oder eben zum Sport. Auch offen ist, ob die runden Tische wegen Corona digital stattfinden, etwa via Teams. Eines stellt Zemp aber erneut klar:

«Wir können nicht Tabula rasa machen und sämtliche Wünsche erfüllen – aber ich lasse mich gerne von guten Vorschlägen überzeugen.»

So könnte das Strandbad künftig aussehen. Visualisierung: PD