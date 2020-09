Umstrittene Rückzonungen: Externes Gutachten stützt die Luzerner Strategie Die Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern stösst bei diversen Gemeinden und Grundeigentümern sauer auf. Nun kommt ein Experte zum Schluss: Die Strategie sei «keineswegs streng» – im Gegenteil. Niels Jost 25.09.2020, 16.39 Uhr

21 Luzerner Gemeinden verfügen über zu viel eingezontes Bauland. Die Folge: Rund 900 Grundeigentümer müssen mit einer Rückzonung rechnen. Ihr Bauland muss also zu Landwirtschaftsland umgezont werden – es drohen Wertverluste, die in die Millionenhöhe gehen können. Die Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern stösst daher bei den Betroffenen auf Widerstand. Dies hat das zuständige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) dazu veranlasst, die Recht- und Zweckmässigkeit seiner Strategie von einem externen Experten überprüfen zu lassen.

Der 30-seitige Bericht liegt nun vor, wie das BUWD am Freitag mitteilte. Verfasst wurde er von Lukas Bühlmann, einem Luzerner Juristen und Raumplanungsexperten, der fast 30 Jahre für «EspaceSuisse» arbeitete, dem Schweizer Verband für Raumplanung, von welchem der Kanton Luzern Mitglied ist. Bühlmann, der dem Verband zuletzt als Direktor vorstand, kommt in seinem Bericht zum Schluss:

«Der Kanton Luzern erweist sich mit seiner Rückzonungsstrategie als sehr zurückhaltend und pragmatisch.»

Und fügt gleich an: «Auch wenn die Rückzonungen die betroffenen Grundeigentümer im konkreten Fall mitunter hart treffen können.» Zudem sei die Strategie «keineswegs streng» – auch wenn dies in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werde.

Kanton geht weniger weit, als er könnte

Der Gutachter stützt sein Fazit auf drei wesentliche Punkte:

Für die Festlegung der Rückzonungsflächen ist das zu erwartende Bevölkerungswachstum entscheidend. Der Kanton Luzern geht dabei von einem eher hohen Szenario aus.

Bei der Festlegung der Flächen gewährt der Kanton einen gewissen Bonus, um «Unschärfen bei der Berechnung» ausmerzen zu können.

Bei der Festlegung der Flächen wird der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen, sogar noch stärker als vom Bundesgericht gefordert.

Weiter geht Lukas Bühlmann auf die zehn Rückzonungskriterien ein, welche der Kanton Luzern eigenhändig definiert hat, was für Kritik sorgte. Gemäss des Raumplanungsexperten tragen diese Kriterien zur «Versachlichung und Beschleunigung des Prozesses» bei und «sorgen für eine Gleichbehandlung» aller betroffenen Grundeigentümer und Gemeinden. Zudem würden die Gemeinden über einen «gewissen, wenn auch eher eingeschränkten, Ermessensspielraum verfügen».

Dieser Spielraum ist für einige Gemeindevertreter zu klein – sie sehen sich in ihrer Gemeindeautonomie verletzt. Auch in diesem Punkt schreibt Bühlmann, dass sich der Kanton «im rechtlich vorgegebenen Rahmen bewegt».

Regierung möchte Gemeinden weiterhin unterstützen

Die Erkenntnisse des Gutachters nimmt der zuständige Regierungsrat Fabian Peter (FDP) zur Kenntnis. Auf Anfrage schreibt der Inwiler: «Es bestätigt, dass wir mit unserer Rückzonungsstrategie das Bundesgesetz korrekt und mit Augenmass vollziehen.» Dieses Gesetz, betont Peter, sei 2013 klar mit über 62 Prozent Ja-Stimmen von der Schweizer Stimmbevölkerung angenommen worden. Peter weiter: «Mir ist bewusst, dass die Umsetzung für die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, aber auch für die Gemeinden, eine grosse Herausforderung ist. Wir werden deshalb in den kommenden Phasen des Prozesses die Gemeinden weiterhin unterstützen.»

Konkret sollen die 21 betroffenen Gemeinden Ende Jahr erneut zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden, führt Pascal Wyss-Kohler, Leiter des BUWD-Rechtsdiensts, auf Anfrage aus. Zudem werde die Website des Kantons über die Rückzonungen laufend aktualisiert. Und: Die nun anstehenden Ortsplanungsrevisionen, mit welchen die Rückzonungen umgesetzt werden, würden in der Vorprüfung vom BUWD mit «hoher Priorität» behandelt, so Wyss-Kohler.

Auch betroffene Gemeinden begrüssen Gutachten

Auch die betroffenen Rückzonungsgemeinden begrüssen das Ergebnis des Experten. «Es ist gut, dass das Gutachten die eingeschlagene Linie des Kantons stützt und wir nun mitten im Rückzonungsprozess keinen Richtungswechsel einschlagen müssen», sagt etwa der Vitznauer Gemeindepräsident Herbert Imbach. Das Gleiche ist vom Reider Bau- und Infrastrukturvorsteher Willi Zürcher zu hören. «Über Details kann man sich immer streiten. Doch die Marschrichtung stimmt.»

Imbach und Zürcher gehören wie ihre Amtskollegen aus Escholzmatt-Marbach und Hitzkirch zu jenen Gemeindevertretern, die Mitglied der «Begleitgruppe Rückzonung» sind. Diese wurde im November 2019 ins Leben gerufen und soll die kantonale Strategie eng begleiten. Willi Zürcher wie auch Herbert Imbach begrüssen es, dass der Kanton die Strategie überprüfen liess. Auch der beauftragte Experte Lukas Bühlmann sei «fachlich top» und habe «sicherlich kein Gefälligkeitsgutachten» erstellt, so Imbach.

Trotz des Lobes: Die Rückzonungen werden die Gemeinden weiterhin beschäftigen. Die entsprechenden Flächen müssen sie im Rahmen der Ortsplanung rechtskräftig verabschieden – bis spätestens Ende 2023.