Pandemie Umstrittenes Coronabuch sorgt an Universität Luzern für Diskussionen Zwei Dozenten warnen in einem neuen Buch vor einem zweiten Lockdown. Ihr Arbeitgeber betont derweil, wie wichtig Massnahmen sind, will sich aber nicht zum Inhalt äussern. Alexander von Däniken 17.12.2020, 05.00 Uhr

Ein neues Buch sorgt in der Uni Luzern für rege Diskussionen. Es heisst «Corona in der Schweiz – Plädoyer für eine evidenzbasierte Pandemiepolitik» und stammt von Konstantin Beck, Titularprofessor für Versicherungsökonomie, und Werner Widmer, Lehrbeauftragter in Spitalmanagement. Beide dozieren an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern.

Die Uni hat das Werk auf der eigenen Website vorgestellt – und ein Interview mit den Autoren gestern mit folgender Frage ergänzt: «Das am 7. Dezember aufgeschaltete Interview hat zu einer Konfusion bei manchen Leserinnen und Lesern geführt, die es so verstanden, dass die Universität die Covid-19-Massnahmen der Behörden in Frage stelle. Was sagen Sie dazu?» Darauf antwortet Konstantin Beck: «Das Buch und das Interview sind die Aussagen zweier Dozenten, also zweier Mitarbeiter der Universität. Daraus lässt sich nicht die Position der Universität ableiten. Diese beiden Dinge muss man ganz klar auseinanderhalten.»

Kennzahlen statt tragische Erfahrungen

Doch worum geht es im Buch überhaupt? Es liefert zahlreiche Fakten zur Schweizer Coronapolitik seit dem Lockdown im Frühjahr. Im Vorwort steht zwar, Beck und Widmer seien sich bewusst, dass hinter den Zahlen tragische Erfahrungen stehen. Argumentiert werde aber mit statistischen Zahlen, Durchschnittswerten und makroökonomischen Kennzahlen.

Und diese Kennzahlen würden belegen, dass das Konzept «Jeder Coronatote ist ein Toter zu viel» nicht hilfreich sei. Mit Blick auf den Lockdown vom Frühling kommen die Autoren zum Schluss:

«Ein zweiter Lockdown dieses Ausmasses kann sich die Schweiz wohl kaum mehr leisten.»

Im Interview führt Werner Widmer aus, dass die WHO von einer Pandemie spreche, wenn ein neues Virus, gegen das kein Impfstoff vorliegt, sich weltweit verbreitet. Ob das Virus eine gefährliche oder harmlose Krankheit verursacht, werde nicht berücksichtigt. «Das ist unseres Erachtens ein krasses Manko, denn es ist nicht das Gleiche, ob eine Krankheit zum Tod von an sich gesunden jungen Menschen führt oder zum Tod von hochbetagten, mehrfach chronisch erkrankten Menschen.»

Unisprecher: Meinung der Autoren wird nicht beurteilt

Distanziert sich die Universität Luzern mit der eingangs erwähnten Ergänzung vom Inhalt des Buchs? Mediensprecher Lukas Portmann: «Es geht nicht um eine Distanzierung vom Inhalt, sondern um die richtige Zuordnung der Absender. Bei dem Buch handelt es sich um eine Publikation der beiden Autoren, die Universität ist nicht beteiligt. Die Autoren geben darin ihre eigene Meinung kund. Diese wird nicht beurteilt.»

Reaktionen in den sozialen Medien haben laut Portmann gezeigt, «dass diese Unterscheidung zum Teil offenbar nicht wahrgenommen wurde» und der Eindruck entstehen könnte, die Universität stehe nicht hinter den Coronamassnahmen der Behörden.

«Dem wollten wir entgegenwirken.»

Dies umso mehr, als die Uni bei den Schutzmassnahmen oft weiter gegangen sei als verlangt. Die Schliessung der Universität und der Wechsel in den digitalen Betrieb etwa seien schon vor dem Lockdown beschlossen worden. Und im Herbst habe die Universität von Beginn an Abstandsregeln und Maskentragepflicht verlangt.

Entspricht denn die Meinung der Autoren jener der anderen Dozenten? «Das weiss ich nicht. Was aber klar ist: Die Dozierenden tragen die Schutzmassnahmen mit viel Engagement mit. Das ist für sie mit grossem zusätzlichem Aufwand verbunden.» Derweil pflege die Universität den wissenschaftlichen Diskurs, den die Forscher in eigener Verantwortung wahrnehmen. Portmann:

«Der wissenschaftliche Diskurs ist frei, und es geht in keiner Weise darum, diesen zu Gunsten einer eigenen Haltung der Universität einzuschränken. Im Gegenteil: Die Wissenschaft lebt vom Diskurs.»

Entsprechend positiv sei, dass die Reaktionen auf das Buch unter Studenten oder Dozenten kontrovers, darunter auch «sehr kritisch» ausgefallen sind.

Hinweis: Unsere Zeitung plant in den nächsten Tagen, die Autoren zu ihrem Buch zu befragen.