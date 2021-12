19 Luzerner Gemeinden verabschieden Klimaleitbild

Umwelt 19 Luzerner Gemeinden verschreiben sich dem Klimaschutz – ernste Absichten oder viel heisse Luft? Die Gemeinden der Region Sursee-Mittelland haben ein Klimaleitbild verabschiedet. Bereits ab 2022 wollen sie mit dem Ausbau von Fotovoltaikanlagen beginnen. Auch die Bevölkerung und Unternehmen nehmen sie in die Pflicht. Niels Jost Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Die Mitteilung tönt vielversprechend. «19 Gemeinden gehen konsequent den Weg zu Netto-Null», schreibt der Regionale Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mittelland. Das heisst, dass unter dem Strich bis im Jahr 2050 keine Treibhausgase mehr produziert werden dürfen. Ein Ziel, das sich bereits der Bund und der Kanton Luzern setzen. Zu diesem «grundlegend neuen Umgang mit Klima und Energie» verschrieben haben sich 19 Gemeinden.

Diese Gemeinden haben das Klimaleitbild verabschiedet Beromünster, Büron, Buttisholz, Eich, Geuensee, Grosswangen, Hildisrieden, Knutwil, Mauensee, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Rickenbach, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee, Triengen und Wauwil.

Das Leitbild basiert auf den vier Zielen Energieeffizienz, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und energieautonome Region. Erreicht werden soll das durch Massnahmen in allen möglichen Bereichen:

Energie, etwa Ausbau alternativer Energiequellen

Mobilität, etwa Optimierung ÖV-Angebot, Priorisierung Langsamverkehr

Aussenräume, etwa Schaffung von Grünflächen

Raumplanung, etwa Themen Energie und Klima aufnehmen

Konsum, etwa regionale Lebensmittel für Schulen oder Heime

Innovation, etwa Lancierung von Projekten mit Wirtschaft oder Landwirtschaft

Trotz dieser breiten Palette an Handlungsfeldern stellt sich die Frage, welche konkreten Projekte die Gemeinden nun angehen werden. Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer des RET Sursee-Mittelland, nennt ein Beispiel: Die Gemeinden hätten sich darauf geeinigt, 2022 potenzielle Flächen für Fotovoltaikanlagen auf ihrem Gemeindegebiet zu eruieren. Gerade bei der Solarenergie gebe es grosse Chancen in der Region. Dies, weil die Dörfer und Städte einerseits Potenzial für Fotovoltaikanlagen bieten würden und es andererseits dort viele mögliche Abnehmerinnen und Abnehmer gebe.

Sind die Flächen eruiert, sollen die Gemeinden Projekte für einen sogenannten Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) fördern. Dabei vereinbaren mehrere Parteien vertraglich, dass sie ihren selbst-produzierten Strom gemeinsam verbrauchen. Baue beispielsweise ein Unternehmen eine grosse Solaranlage, könnte auch die Nachbarin profitieren, so Lichtsteiner. «Die Rolle der Gemeinden ist es, auf potenzielle Akteure zuzugehen und Überzeugungsarbeit zu leisten.» Die ersten Projekte sollten «baldmöglichst» umgesetzt werden.

Solarpanels für Turnhalle, intelligente Leuchten für Strassen

In Beromünster sei ein solcher ZEF bereits angedacht, sagt der dortige Gemeinderat Lukas Steiger. Er ist beim RET Sursee-Mittelland für das Netzwerk Natur, Umwelt und Energie zuständig. So sollen auf dem Dach der geplanten Dreifachturnhalle Solarpanels installiert werden, mit denen auch das nebenanliegende Schulhaus mit Strom versorgt wird.

Darüber hinaus stehe der Gemeinderat in engem Kontakt mit dem örtlichen Gewerbeverein und Unternehmen, um weitere potenzielle Akteure für einen ZEF begeistern zu können. Zudem sei geplant, die im Juni vom Hagel beschädigten Strassenlampen durch intelligente Leuchten auszutauschen. Diese seien die Grundlage für ein Beleuchtungskonzept, welches durch die Umwelt- und Energiekommission Beromünsters ausgearbeitet werde. «Das sind alles kleine, aber in der Summe wichtige Schritte, um unsere Klimaziele zu erreichen», sagt Steiger.

«Wir dürfen die Verantwortung nicht abschieben»

Steiger wie auch Lichtsteiner sind überzeugt: Obwohl es sich beim Klimawandel um eine globale Herausforderung handelt, ist es neben dem Bund und den Kantonen auch Aufgabe der Gemeinden, hier aktiv zu werden. Lichtsteiner sagt:

«Wir dürfen die Verantwortung nicht immer auf andere abschieben. Jeder – von der Einzelperson bis zur internationalen Gemeinschaft – muss auf seiner Stufe einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten.»

Das Leitbild des RET sieht vor, dass jede Gemeinde die für sie richtigen Massnahmen selbst bestimmen kann. Koordiniert werden sie – soweit möglich – mit der Region.

Auch wie viel Geld für die Massnahmen eingeplant wird, soll jede Gemeinde für sich und nach den eigenen Möglichkeiten einplanen. Zu den Finanzen sagt Lichtsteiner: «Wir sollten aufhören, ständig nur über die Kosten zu sprechen, sondern den Mitteleinsatz auch als Investition in die Zukunft sehen.» Der Klimawandel koste so oder so Geld. Investitionen in den Klimaschutz seien aber weit günstiger als sich mit den Folgen herumzuschlagen. Jeder Franken, der jetzt investiert werde, zahle sich später aus. Zudem werde das Geld in wirtschaftliche Leistungen investiert.

