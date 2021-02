Umwelt Messungen zeigen: Die Luft in der Region Luzern wird immer besser Der Feinstaub – noch vor wenigen Jahren die wichtigste Quelle für die Luftverschmutzung – ist massiv zurückgegangen. Dafür hat Luzern bei zwei anderen Schadstoffen noch immer ein Problem. Robert Knobel 06.02.2021, 05.00 Uhr

Noch vor 10 Jahren gehörte die «dicke Luft» wie der Schnee zum Winter. Grund war der sogenannte Feinstaub, der sich unter der Nebeldecke ansammelte und das Potenzial für Gesundheitsprobleme hatte. Doch mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Das zeigen die regelmässigen Luftmessungen der Zentralschweizer Kantone. Wurden die Feinstaub-Grenzwerte früher noch während Wochen notorisch und massiv überschritten, so gab es im vergangenen Jahr nur noch einen einzigen Tag, an dem die Schwelle des 24-Stunden-Mittelwertes von 50 Mikrogramm/m3 Luft überhaupt erreicht wurde:

«Die kontinuierlichen Verschärfungen der Abgasvorschriften tragen nun Früchte», sagt Erkan Ibraim, Teamleiter Luftreinhaltung beim Kanton Luzern. Dabei seien nicht nur die Autos immer sauberer geworden, sondern beispielsweise auch Baumaschinen, die heute einen Dieselpartikelfilter haben müssen. Hinzu kommen verschärfte Vorschriften für Heizungen und Holzfeuerungen, und auch Gewerbe- und Industriebetriebe produzieren weniger Feinstaubpartikel als früher.

Erkan Ibraim bei der Luft-Messstation auf dem Sedel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Februar 2021)

Mit der zunehmenden Verbreitung der Elektromobilität wird der Autoverkehr in Zukunft noch sauberer. Wird der Feinstaub als Luftschadstoff also schon bald gar keine Rolle mehr spielen? Das glaubt Erkan Ibraim nicht. Denn erstens erzeugen auch Elektroautos Feinstaub in Form von Abrieb der Gummireifen und Bremsbeläge. «Der Materialabrieb spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle.» Hinzu komme, dass Industrie und Gewerbe auch weiterhin nicht auf Verbrennungsprozesse verzichten können. «Auch wenn sich die Situation der Feinstaubbelastung verbessert hat, gehen wir nicht davon aus, dass das Thema in absehbarer Zeit ganz aus der Agenda verschwinden wird», sagt Ibraim.

Das sind die drei wichtigsten Luftschadstoffe Feinstaub: Sammelbegriff für kleinste Staubteilchen mit einem Durchmesser von weniger als 10 bzw. 2.5 Mikrometern. Sie stammen aus Verbrennungsprozessen und aus Plastik-/Gummiabrieb. Feinstaub ist krebserregend und kann Herz-/Kreislauferkrankungen auslösen Ozon (O 3 ): Gas, das aus anderen Substanzen wie Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen gebildet wird. Quelle: Verkehr, Industrie, lösungsmittelhaltige Produkte. Auswirkungen: Atemwegs-/Lungenerkrankungen, Augenreizungen. Stickoxide (NO und NO 2 ): Stammen aus Verkehr (insbesondere Diesel) und Industrie. Lösen Atemwegserkrankungen und Schädigungen der Schleimhäute aus. Stickoxide begünstigen die Bildung von Ozon.

Während es von der Feinstaub-Front also erfreuliche Nachrichten gibt, hält sich ein weiterer Luftschadstoff weiterhin hartnäckig: Die Ozonbelastung ist noch immer vielfach zu hoch. Die Zahl der Tage mit zu hoher Ozonbelastung liegt in Luzern ungefähr zwischen 30 und 60 pro Jahr. Dabei dürfte der Grenzwert von 120 Mikrogramm/m3 gemäss Luftreinhalteverordnung nur gerade während einer Stunde pro Jahr überschritten werden.

Wieso konnte man beim Ozon kaum Verbesserungen erzielen? Die Lage ist hier wesentlich komplexer als beim Feinstaub. Denn Ozon wird nicht etwa von Autos oder Verbrennungsanlagen ausgestossen, sondern bildet sich indirekt in Verbindung mit anderen Substanzen. Eine davon sind Stickoxide. Diese sind zwar dank saubererer Motoren zurückgegangen. Doch weil sich Ozon vor allem bei heissem und sonnigem Wetter bildet, trägt die Klimaerwärmung letztlich zu höheren Ozonwerten bei, wie Erkan Ibraim erklärt.