Luzerner Regierungsrat speckt Massnahmen im Klimabericht ab

Nur noch knapp halb so viel Geld berechnet: Regierungsrat speckt Massnahmen im Klimabericht ab Im Januar berät der Luzerner Kantonsrat den Klimabericht. Ein Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf zeigt nun: Die Regierung rechnet in 18 der 20 Bereiche teils mehrere Millionen Franken weniger ein.

Der Ernst der Lage ist schon im ersten Satz herauszulesen: «Der Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen werden das kantonale Handeln in den nächsten Jahren prägen», heisst es im Klimabericht des Kantons Luzern. In diesem 177 Seiten starken Planungsbericht zeigt der Regierungsrat auf, wie er bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen möchte. Sprich: Wie der Ausstoss von Treibhausgasen in den nächsten rund dreissig Jahren unter dem Strich auf Null gesenkt werden soll.

Der Kantonsrat berät den Bericht in seiner Session vom 24. und 25. Januar. Vorgesehen ist ein Bündel an Massnahmen, neue wie auch bestehende, welche teils verstärkt werden sollen. Obwohl der Bericht laut der Regierung rein strategischen Charakter hat und die Massnahmen erst nach der Beratung im Kantonsrat weiter konkretisiert werden, sind die möglichen Kosten detailliert aufgeführt. In der Liste finden sich total 20 Massnahmen, welche wiederum in Einzelbereiche unterteilt sind.

Ein Vergleich zwischen dem nun vorliegenden Bericht und der Version, die im ersten Halbjahr 2021 in der Vernehmlassung war, zeigt: Der Regierungsrat hat die Kostenschätzung für die Klima-Massnahmen massiv abgespeckt.

Fast alle Bereiche von Kürzungen betroffen

Die Differenz wird bei der genaueren Analyse der beiden Versionen des Berichts ersichtlich. So sind für jede Massnahme jeweils zwei Kostenschätzungen aufgeführt: einmalige Mehrkosten sowie jährlich wiederkehrende Mehrkosten, welche im Zeitraum von 2022 bis 2026 anfallen. Bei Ersteren rechnete der Regierungsrat im Vernehmlassungsentwurf noch mit 30,25 Millionen Franken, im definitiven Bericht nun mit 14,22 Millionen – eine Reduktion von 53 Prozent. Bei den jährlich wiederkehrenden Mehrkosten waren gemäss grober Schätzung zunächst 35 Millionen vorgesehen, jetzt noch 13,35 Millionen – über 61 Prozent weniger.

Kürzungen sind in praktisch allen Bereichen auszumachen, beim Verkehr, der Energie, Landwirtschaft, Waldwirtschaft, den Gebäuden, dem Recycling oder Biodiversitätsmanagement, wie diese Tabelle zeigt:

Die Kostenunterschiede betreffen meistens kleinere Beträge im fünf- oder sechsstelligen Bereich. Nur bei einer Massnahme geht es um Millionen: So waren die Investitionsbeiträge für Busse mit alternativen Antrieben im Vernehmlassungsentwurf mit rund zehn Millionen Franken an einmaligen Kosten und zwei Millionen Franken an wiederkehrenden Kosten beziffert – im definitiven Entwurf mit Null Franken.

Insgesamt weisen 18 der 20 übergeordneten Massnahmen eine geringere Kostenschätzung auf. Mit mehr Geld rechnet die Regierung einzig bei den Bereichen Industrie und Energieversorgung.

Für die in der Summe massiven Unterschiede gibt es zwei Erklärungen, wie Susanne Bäurle, stellvertretende Departementssekretärin und Leiterin Projekte beim zuständigen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, auf Anfrage schreibt. Erstens: «Die Unterschiede sind begründet durch eine Konkretisierung der Grobkostenschätzungen aus dem Vernehmlassungsentwurf sowie durch die Abstimmung der Massnahmenplanung mit den in den kommenden Jahren zur Verfügung stehenden Mitteln gemäss Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2022–2025.»

In diesem AFP sind derzeit 56,3 Millionen Franken für die Umsetzung der Massnahmen im Klimabericht eingestellt. Darin enthalten sind ebenso einmalige wie auch jährlich wiederkehrende Mehrkosten. Möglich ist, dass hier in den kommenden Jahren noch Anpassungen vorgenommen werden. So werden die Massnahmen laufend auf ihre finanzielle Machbarkeit hin geprüft. Auch Bäurle schreibt zur Kostenschätzung im Klimabericht: «Es wird in den kommenden Jahren jeweils zu Aktualisierungen und entsprechenden Anpassungen bei der Finanzierung kommen.» Wie viel Geld der Kanton für den Klimaschutz ausgeben soll, legt letztlich das Kantonsparlament fest.

Der zweite Grund, weshalb im nun vorliegenden Klimabericht tiefere Kosten aufgeführt sind als noch im Vernehmlassungsentwurf, ist das Nein der Schweizer Stimmbevölkerung zum CO 2 -Gesetz im Juni dieses Jahres. Dadurch fällt der geplante Klimafonds des Bundes weg, von dem auch Luzern hätte profitieren sollen. Betroffen sind Massnahmen wie die Förderung von Pilotprojekten oder von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern. Auch die bereits erwähnten über zehn Millionen Franken für Busse mit alternativen Antrieben hätten mit dem Klimafonds des Bundes finanziert werden sollen.

Für einen Teil dieser wegfallenden Bundesmittel sei nun der Kanton eingesprungen, schreibt Bäurle. Bei der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sind es jährlich 150'000 Franken (statt 2 Millionen), bei den Pilotprojekten 30'000 Franken einmalige und 200'000 Franken jährlich wiederkehrende Kosten (statt jährlich rund 2 Millionen Franken). Die Busse mit alternativem Antrieb werden gemäss Bäurle wie bisher über die E-Bus-Strategie des Verkehrsverbundes Luzern finanziert.

Das Geld für die Klima-Massnahmen dürfte bei der Beratung des Kantonsrats im Januar zum zentralen Zankapfel werden. Die links-grüne Minderheit des Parlaments wird aller Voraussicht nach mehr Mittel und strengere Regelungen fordern. Entscheidend für die künftige Finanzierung von Klima-Massnahmen in Luzern werden zwei weitere Faktoren sein: der kantonale Klimafonds, dessen Schaffung der Kantonsrat im September beschlossen hat, sowie allfällig neue Fördermittel des Bundes.

