Luzerner Regierung präsentiert überarbeitete Klimastrategie

Umweltpolitik Nach Vernehmlassung und Volks-Nein zu CO2-Gesetz: Luzerner Regierung legt überarbeitete Klimastrategie vor Der Planungsbericht über die künftige Klima- und Energiepolitik des Kantons Luzern ist bereit für die Diskussion im Parlament. Die Regierung brachte leichte Korrekturen an, blieb aber auf ihrem Kurs. Alexander von Däniken 18.10.2021, 10.00 Uhr

Mit einem Klimafonds des Bundes hätte der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos gefördert werden können. Jetzt soll der Kanton Luzern zu einem Teil einspringen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 17. September 2021)

Überfüllte Bäche, Murgänge und Seen, die über die Ufer treten: Solche Bilder waren diesen Sommer allgegenwärtig. Starkregenereignisse wie jene im Juli 2021 werden wegen des Klimawandels häufiger auftreten. Aber auch sommerliche Hitzewellen und Trockenperioden werden ohne globalen Klimaschutz häufiger und extremer. Wo der Luzerner Regierungsrat beim Klimaschutz den Hebel ansetzen will und welche Massnahmen er prüft, um die Gesellschaft besser auf die Wetterextreme einzustellen, hat er im Planungsbericht Klima und Energie festgelegt. Das 177 Seiten starke Werk ist nun bereit für die Beratung durch den Kantonsrat an der Januarsession.

Eingeflossen sind einzelne Rückmeldungen aus der Vernehmlassung, die zwischen Januar und Mai dieses Jahres stattgefunden hat. 1300 Bemerkungen und Anträge von 182 Parteien, Verbänden und Interessierten gingen ein. Dazu schreibt der Regierungsrat in der Botschaft ans Parlament: «Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die bekannten unterschiedlichen Standpunkte der verschiedenen Parteien und Interessenvertretungen in Bezug auf die Klimapolitik auch im Vernehmlassungsergebnis widerspiegeln.»

Massnahmen gebündelt, gestrichen oder hinzugefügt

Unter anderem hat der Regierungsrat die Massnahme «Verbesserung des Tierwohls bei steigenden Temperaturen und längeren Hitzeperioden in Ställen und auf Weiden» in die Massnahme «Aufzeigen konkreter Handlungsoptionen in der direkten Beratung auf Betriebsebene zur standort- und klimaangepassten Landwirtschaft» integriert, da beide zueinanderpassen. Auch hat er die Massnahme «Unterstützung von bestehenden und neuen Technologien für klimaangepasstes Bauen» gestrichen, da dies nicht in die Zuständigkeit des Kantons falle.

Hinzugekommen ist unter anderem eine Massnahme, die «eine langfristige Finanzierungslösung der Klimamassnahmen für strategisch bedeutende Infrastrukturen, Pilotprojekte und andere Massnahmen mit hoher Klimaschutzwirkung und Prüfung verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten» vorsieht.

Ohne neues CO 2 -Gesetz kein Klimafonds des Bundes

Auch das Volks-Nein zum CO 2 -Gesetz vom 13. Juni wird aufgegriffen. Denn seit der Abstimmung fehlt ein Klimafonds des Bundes. Die Regierung schreibt dazu: «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen Teil dieser wegfallenden Bundesmittel mit kantonalen Mitteln aufzufangen, um einzelne betroffenen Massnahmen dennoch gezielt – wenn auch in reduziertem Umfang – im Interesse des Klimaschutzes vorantreiben zu können.» Für die Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität stellt der Kanton nun jährlich 150'000 Franken zur Verfügung. Und Pilotprojekte zum Klimaschutz sollen aus kantonaler Hand mit jährlich 200'000 Franken unterstützt werden. Ob es einen kantonalen Klimafonds geben wird, entscheidet der Kantonsrat an der kommenden Oktobersession.

Um die Ziele zu erreichen, setzt die Regierung vor allem auf die Innovationskraft der Unternehmen, auf Fördermassnahmen und erlässt nur, wo nötig Vorschriften. «In den Massnahmen zum Klimaschutz stecken auch grosse Chancen für die Luzerner Wirtschaft», hält FDP-Regierungsrat Fabian Peter in einer Mitteilung fest. Dass der Planungsbericht Klima und Energie nun dem Kantonsrat unterbreitet werde, freut den Umwelt- und Wirtschaftsdirektor. «Innert kurzer Zeit haben wir den Planungsbericht Klima und Energie zusammen mit rund 70 Fachexpertinnen und Fachexperten aus allen kantonalen Departementen und unter Einbezug zahlreicher interessierten Parteien und Verbände erstellt. Nun sind wir gespannt auf die Debatte im Kantonsrat.»