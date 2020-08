Unattraktive Kleinstpensen: An den Luzerner Volksschulen fehlen nur noch wenige Lehrer Die Schulen sind für das neue Schuljahr gerüstet. Bauchweh bereitet den Pädagogen nach wie vor der Mangel an IF- und IS-Lehrern sowie Logopädinnen. Alexander von Däniken 03.08.2020, 05.00 Uhr

Bald ist im Kanton Luzern wieder Unterricht. Im Bild: Lehrer Seppi Birrer mit seiner Klasse im Schulhaus Rainheim Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann (28. Mai 2020)

Knapp drei Wochen dauert es noch, bis in den meisten Schulhäusern im Kanton Luzern die Glocken zum neuen Schuljahr läuten. Ein Blick auf das Stellenportal für Lehrpersonen des Kantons Luzern verrät, dass noch rund drei Dutzend offene Stellen gemeldet sind. Laut Charles Vincent, Leiter der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung, dürften es allerdings weniger sein: «Manche Ausschreibungen sind schon relativ alt und wurden trotz gefundener Lehrperson noch nicht entfernt.»

Zudem sind die Hälfte der offenen Stellen Stellvertretungen für eine befristete Zeit. Insgesamt handelt es sich deshalb um eine überschaubare Zahl von dringend gesuchten Lehrkräften. Vincent betont:

«Die Stellen für Klassenlehrpersonen sind glücklicherweise bereits seit einigen Wochen besetzt.»

Auffallend ist allerdings, dass die Volksschulen immer noch verhältnismässig viele IF- oder IS-Lehrpersonen suchen. Also für die integrative Förderung oder integrative Sonderschulung. «Dabei handelt es sich aktuell überwiegend um Kleinstpensen von zwei bis fünf Lektionen. Doch solche sind für PH-Absolventinnen meistens nicht attraktiv», sagt Vincent. Eine Möglichkeit zur Besetzung solcher Kleinpensen sei, dass ein Teil der übrigen Lehrpersonen das Pensum leicht aufstocke. Vincent sieht natürlich, dass dies häufig nur beschränkt möglich ist, da viele Lehrpersonen noch andere Aufgaben haben und deshalb bewusst ein Teilpensum wünschen.

Geringer Bedarf an Logopädie-Stellen

Ähnlich verhält es sich mit den Logopädinnen und Logopäden. Auch hier sind noch mehrere kleine Pensen offen. «Als Richtlinie gilt für die Feststellung des Bedarfs: eine Logopädie-Vollzeitstelle auf 750 Lernende des Kindergartens und der Primarschule.» Der Bedarf ist also vergleichsweise gering. Auch deshalb bietet die PH Luzern als grösste Pädagogische Hochschule der Zentralschweiz keine Logopädie-Ausbildung an. Vincent:

«Sollte sich der Mangel fortsetzen, wäre eine Verbundlösung mit einer anderen Hochschule aber sicher prüfenswert, da eine Ausbildung in der Nähe sicher vorteilhaft für die Rekrutierung wäre.»

Diese Lösung könnte aber sicher nur mittel- du langfristig realisiert werden. Kurzfristig helfen vermutlich nur einzelne Pensenerhöhungen vor Ort.

So oder so: Generell wird die Deckung der Lehrpersonen-Nachfrage auch künftig zumindest teilweise über die Pensengrössen gelöst werden müssen. Laut Vincent gibt es an den Luzerner Volksschulen gut 6000 Lehrerinnen und Lehrer, die sich knapp 4000 Vollzeitstellen teilen. «Rein rechnerisch ist also viel möglich, wenn an einer Schule das eine oder andere Pensum erhöht wird, um wenige fehlende Lektionen abzudecken.»

Für das kommende Schuljahr sehe es unter dem Strich insgesamt gut aus. Was wohl zum Teil auch mit der seit diesem Sommer wieder höheren Attraktivität des Lehrerberufs im Kanton Luzern zu tun hat. Hintergrund: Der Kanton hat eine Sparmassnahme rückgängig gemacht – Lehrpersonen müssen nun zu gleichem Lohn wieder wie früher eine Lektion weniger unterrichten.

Kanton bessert bei Bedingungen nach

Im Hinblick auf die Stellenbesetzungen in den nächsten Jahren ist auch bedeutsam, dass der Regierungsrat die Erhöhung der Besoldungen für die Kindergarten- und Primarlehrpersonen auf das Schuljahr 2021/22 bereits beschlossen hat. Das dürfte die Rekrutierung für diese beiden Schulstufen erleichtern.

Trienger Sek-Leiter: Kanton macht noch nicht genug

Eine der wenigen Schulen im Kanton, die für das kommende Schuljahr noch eine Klassenlehrperson suchen, ist die Sekundarschule Triengen. Es handelt sich um eine kurzfristige Stellvertreterstelle für 21 Lektionen pro Woche. «Es hat einen krankheitsbedingten Ausfall gegeben», sagt Philipp Zihler, Leiter der Sekundarschule. Er ist zuversichtlich, die Stelle noch in den nächsten drei Wochen besetzen zu können. Einige Bewerbungen seien bereits eingegangen.



Generell sei es aber schwierig, qualifizierte Stellvertretungen zu finden. Dass der Kanton auf diesen Sommer eine Sparmassnahme rückgängig gemacht hat, und damit die Lehrpersonen bei gleichem Lohn wieder eine Lektion weniger unterrichten müssen, genügt laut Zihler noch nicht: «Im Vergleich zu den Kantonen Zug, Aargau oder Schwyz sind die Löhne noch nicht zufriedenstellend.»