Unbekannte klauen in Luzern 150 Kilogramm schwere Holzskulptur In der Riedstrasse in Luzern wurde eine Holzskulptur geklaut. Die Luzerner Polizei startet einen Zeugenaufruf. 15.09.2020, 09.05 Uhr

Die Holzskulptur befand sich noch in Arbeit. Bild: Luzerner Polizei

(pjm) In der Zeit vom Sonntag, 13. September, 12.30 Uhr, bis Montag, 14. September, 6.30 Uhr, wurde in der Riedstrasse 2 in Luzern eine 150 Kilogramm schwere und rund zwei Meter grosse Holzskulptur entwendet. Aufgrund des Spurenbildes vermutet die Luzerner Polizei, dass die Skulptur in einem Fahrzeug abtransportiert wurde.