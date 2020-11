Unbekannter fährt in Galgenen Mädchen auf Fussgängerstreifen an und fährt weiter

Ein achtjähriges Mädchen ist am Montag in Galgenen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Automobilist kümmerte sich nicht um das Kind, sondern fuhr weiter, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte.