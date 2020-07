Unfälle auf der Autobahn A14 sorgten für Stau im Feierabendverkehr Am Mittwoch ist es in Buchrain auf der Autobahn A14 in beiden Fahrtrichtungen zu je einem Unfall gekommen. Beim zweiten dürften Schaulustige eine Rolle gespielt haben. 09.07.2020, 12.58 Uhr

(spe) Gegen 16.45 Uhr hat sich der erste Unfall auf der Autobahn A14 in Richtung Luzern ereignet. Ein Autolenker bemerkte in Buchrain zu spät, dass der Verkehr stockte und prallte deswegen in das Fahrzeug vor ihm. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere tausend Franken.