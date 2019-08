Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Luzerner Feuerwehr zu einem Ernstfall am Rotsee gerufen. Die Polizei konnte die verunfallten Personen retten, eine davon ist verletzt.

Unfall am Rotsee: Eine Person verletzt Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Luzerner Feuerwehr zu einem Ernstfall am Rotsee gerufen. Die Polizei konnte die verunfallten Personen retten, eine davon ist verletzt.

(mb/spe) Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Luzern rückten Samstagnachmittag zum Rotsee aus und retteten zwei Personen. Eine davon wurde mit Hilfe einer Leiter gerettet. Eine Person ist verletzt und wird vom Rettungsdienst betreut.

Die Verunfallten seien nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag in der Nähe des Fährenhauses am Rotsee eine Böschung hinunter gerollt. Sie hätten sich im abschüssigen Gelände nicht aus eigener Kraft wieder hochkämpfen können, so Kommandant Theo Honermann.