Unfall Frau auf Fussgängerstreifen angefahren Auf einem Fussgängerstreifen in Beromünster hat ein Auto am Dienstagabend eine 61-jährige Frau angefahren. Sie wurde erheblich verletzt ins Spital gebracht. 30.12.2020, 10.05 Uhr

(se) In Beromünster wurde am Dienstagabend um 17.40 Uhr eine Fussgängerin angefahren, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der Autofahrer bog von der Quartierstrasse «Unter Brugg» auf die Luzernerstrasse ein und war auf dem Weg in Richtung Fläcke. Nach der Linkskurve prallte er Eingangs Fläcke auf dem Fussgängerstreifen mit einer 61-jährigen Frau zusammen.