Unfall bei der Bergstation Pilatus Kulm Am Sonntagnachmittag kam es am Pilatus zu einem Unfall. Eine Person soll zu Tode gestürzt sein. 20.09.2020, 16.43 Uhr

(zfo) Wie die Nidwaldner Polizei auf Anfrage bestätigte, habe es am Sonntag einen Unfall am Pilatus gegeben. Weitere Angaben könne man erst am Montag dazu machen.