Unfall in Alberswil: Zwei Autofahrerinnen bei Kollision verletzt

Unfall Kollision in Alberswil – zwei Autofahrerinnen verletzt Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Willisauerstrasse in Alberswil eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Dabei verletzten sich zwei Personen und wurden zur Kontrolle durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. 26.01.2022, 13.53 Uhr

Dieses Auto ist nach dem Zusammenstoss schwer beschädigt und nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

(25. Januar 2022)

Am Dienstag, kurz nach 13.15 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Willisauerstrasse von Willisau her in Richtung Alberswil. Im Gebiet Wydenmühle hielten mehrere Fahrzeuge an, um einem Lastwagen das Einmünden zu ermöglichen. Davon wurde die Autofahrerin überrascht und sie prallte frontal gegen das Heck des Vorderfahrzeuges.