Unfall Kollision zwischen zwei Autos in Sempach Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Schlachtstrasse in Sempach eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

21.04.2021, 12.47 Uhr

Das eine Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Mittwoch, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Schlachtstrasse in Sempach Richtung Hildisrieden. In der Rechtskurve im Bereich der Liegenschaft Gallee geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem von Hildisrieden Richtung Sempach fahrenden Personenwagen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung.