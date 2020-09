Unfall mit mehreren Verletzten – Strasse zwischen Malters und Wolhusen musste gesperrt werden Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Hauptstrasse zwischen Malters und Wolhusen zu einem Unfall gekommen. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Aktualisiert 17.09.2020, 20.02 Uhr

Grosser Einsatz für die Ambulanz und Luzerner Polizei am Donnerstagabend: Die Polizei bestätigte gegenüber «Pilatus Today» einen Unfall mit vier Verletzten. Es seien zwei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen. Eine Person habe mit der Rega ins Spital geflogen werden müssen.

Die Hauptstrasse zwischen Schachen und Malters musste in der Folge in beide Richtungen gesperrt werden, meldete der TCS. Weitere Informationen will die Luzerner Polizei am Freitagmorgen bekannt geben.