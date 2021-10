Unfall Velofahrerin bei Unfall in Adligenswil verletzt – die Luzerner Polizei sucht Zeugen Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich auf der Luzernerstrasse in Adligenswil ein Unfall zwischen einer Velofahrerin und einem dunklen Auto. 26.10.2021, 22.37 Uhr

Am Samstag, 23. Oktober 2021, um zirka 14.30 Uhr fuhr eine Velofahrerin auf der Luzernerstrasse von Luzern her in Richtung Adligenswil. Zum gleichen Zeitpunkt war ein Autofahrer in der gleichen Richtung unterwegs. Bei der Einmündung Talrain bog der Autofahrer nach rechts ab und es kam zu einer Kollision mit der Velofahrerin. Dies teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Beteiligten, ohne gegenseitig die Angaben auszutauschen.



Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Fahrzeuglenker oder Personen, welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (zfo)