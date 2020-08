Unfall zwischen zwei Autos auf der Seetalstrasse in Emmen – ein Mann schwer verletzt Bei einer Kollision auf der Seetalstrasse in Emmen wurde gestern Abend ein Autofahrer schwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. 15.08.2020, 13.49 Uhr

(jwe) Am Freitag, 14. August 2020, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Seetalstrasse in Emmen in Richtung Waldibrücke. Gleichzeitig bog ein Autofahrer von einem Vorplatz in die Seetalstrasse ein. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.