Regierung will an der Uni Luzern eine Fakultät für Psychologie Die Uni Luzern soll wachsen – mit einer neuen Fakultät, findet die Luzerner Regierung. Kosten soll das neue Angebot den Kanton aber nichts. Das sieht SP-Kantonsrat Hasan Candan anders. Lukas Nussbaumer 09.06.2020

Exklusiv für Abonnenten

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist die grösste der Uni Luzern. Sie wurde 2001 gegründet. Auf dem Bild zu sehen sind Impressionen aus einer Vorlesung beim Start des Herbstsemesters. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. September 2014)

Es sind schon fast euphorische Worte, welche die Luzerner Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss des Stadtluzerner SP-Kantonsrats Hasan Candan braucht. Eine neue Fakultät für Psychologie, glaubt die Regierung, würde das bestehende Angebot «ergänzen, stärken und abrunden». Zudem sei ein derartiges Angebot bei einer langfristig sichergestellten Finanzierung «eine Chance für die Uni und den Hochschulstandort Luzern», und die Risiken seien «gering». Denn ein Rückgang der Studentenzahl – das bedeutendste Risiko für Einnahmenausfälle – sei «unwahrscheinlich», heisst es in der Antwort, die im von Marcel Schwerzmann geleiteten Bildungs- und Kulturdepartement erarbeitet wurde.

Vor neun Jahren kam die Luzerner Regierung – im Gegensatz zur Uni selber – noch zum Schluss, eine Wirtschaftsfakultät mache mehr Sinn als eine für Psychologie. Der Arbeitsmarkt brauche vorab Ökonomen und nicht Psychologen, argumentierte die Mehrheit der Regierung. Auf diesen Punkt, bestätigt im November 2014 durch ein relativ knappes Ja des Stimmvolks zu einer Wirtschaftsfakultät, geht das heutige Gremium in seiner aktuellen Antwort auf den SP-Vorstoss jedoch nicht ein.

Recht und Wirtschaft locken Tausende von Studenten an

Ausführlich aufgerollt wird dafür die Geschichte der nach jener im Tessin zweitkleinsten Uni der Schweiz. Die heute mehr als 3000 Studenten zählende Institution habe sich «sehr gut etabliert» und sei «konkurrenzfähig». Beispiele dafür seien die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die 2001 mit 145 beziehungsweise 2016 mit 191 Studenten gestartet seien. Seither hat sich die Zahl der Jusstudenten mehr als verzehnfacht, jene der Ökonomen verdreifacht.

Rund ein Viertel der Studenten der hiesigen Uni sind Luzerner, am populärsten sind Geistes- und Sozialwissenschaften. 395 Luzernerinnen und Luzerner studieren derzeit an einer anderen Schweizer Uni Psychologie (siehe nachfolgende Grafiken).

Dazu kommen 91 Luzerner, die an einer Fachhochschule angewandte Psychologie studieren – ein Angebot, das es an der Hochschule Luzern nicht gibt. Anders war dies beim letztlich erfolgreichen Plan, an der Uni Luzern eine Wirtschaftsfakultät aufzubauen: Ein ähnliches Angebot gab es schon bei der Hochschule, die eine Wirtschaftsfakultät deshalb bekämpft hatte. Beim nun von der Regierung gewünschten Wachstum der Uni Luzern sind die Konkurrenten andere Unis, und es ist nicht mehr die Hochschule im gleichen Kanton. Ein klassisches Psychologiestudium, wie es auch in Zürich, Basel oder Bern angeboten werde, mache deshalb keinen Sinn. Luzern müsse sich ein spezifisches, humanwissenschaftliches Profil schaffen. Eine Perspektive der Psychologie seien die Verhaltenswissenschaften. «Damit könnte sich die Uni Luzern von den klassischen Studiengängen anderer Unis abgrenzen und in der Schweiz eine Nische bearbeiten», glaubt die Regierung.

SP-Kantonsrat: «Kanton soll sich an der Finanzierung beteiligen»

Hasan Candan begrüsst die Pläne der Regierung, sich für eine Psychologie-Fakultät stark zu machen. Auch das von der Regierung skizzierte Vorgehen passt dem früheren Kritiker der Wirtschaftsfakultät. Die Regierung will dem von Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann präsidierten Universitätsrat das Anliegen zur Prüfung und Stellungnahme unterbreiten. Kommt auch die Uni zum Schluss, eine neue Fakultät mache Sinn, braucht es eine Änderung des Unigesetzes, die den Segen des Kantonsrats und bei einem zustande gekommenen Referendum auch jenen des Stimmvolks braucht.

Keine Freude hat Candan an der knappen, aber klaren Aussage der Regierung zur Finanzierung: Diese sei wie bei der Wirtschaftsfakultät allein Sache der Uni. Candan findet: «Bildung kostet etwas. Und es sollen sich alle angemessen daran beteiligen, also auch der Kanton.» Mit fremdfinanzierten Lehrstühlen sei die Unabhängigkeit gefährdet, befürchtet der SP-Politiker.

Uni lässt Finanzierung offen und plant keine Fakultät

Die Uni Luzern äussert sich zur Finanzierung nicht konkret. Bei jedem bisher gemachten Erweiterungsschritt habe es unterschiedliche Finanzierungsmodelle gegeben. «Was mit welchen Modellen möglich ist, muss bei der Entwicklung der Szenarien erarbeitet werden», sagt Sprecher Lukas Portmann.

Klar ist hingegen, dass die Uni derzeit keine neue Fakultät plant, dafür ein Zentrum für Verhaltenswissenschaften im Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin. Für die weitere Entwicklung müssten erst Szenarien erarbeitet und Rahmenbedingungen geklärt werden, so Portmann weiter. Klar sei aber auch: «Wir sehen Potenzial im Bereich der Psychologie.» Gleich äusserte sich Uni-Rektor Bruno Staffelbach Anfang Jahr gegenüber unserer Zeitung: Ein Ausbau im Bereich der Psychologie sei ein Thema, aber nicht als eigene Fakultät.

Kein Problem dürfte der Platz für neue Studenten sein: Die im Uni-Gebäude beheimatete Pädagogische Hochschule soll nach Horw ziehen.