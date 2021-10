Theologin Lisa Wieland will für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen

Uni Luzern Theologin Lisa Wieland will sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche einsetzen Die 28-jährige Masterabsolventin der Universität Luzern hat viele Facetten. Insbesondere liegt ihr das Engagement mit und für Menschen am Herzen – und der Einsatz für Gerechtigkeit. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

«Es ist eigentlich wie aus einer Soap», sagt Lisa Wieland, als sie auf die biblische Geschichte von Abraham und Sara zu sprechen kommt. Deren Kinderwunsch konnte lange nicht erfüllt werden, weswegen Saras Sklavin Hagar für sie ein Baby erhalten sollte. Hagar ringt, flüchtet, findet im Dialog mit Gott dann aber einen Weg, wie sie damit umgehen kann. «Solche moralisch schwierigen Situationen findet man in der Bibel oft. Doch man erkennt die Parallelen zur heutigen Zeit und dass die Probleme von damals auch heute noch existieren.»

Lisa Wieland beim Seminarhaus Stella Matutina, wo sie eine Weiterbildung absolviert. Bild: Pius Amrein (Weggis, 25. Oktober 2021)

Dieses Übertragen von alten Themen ins heutige Zeitalter faszinierte Lisa Wieland am Theologiestudium an der Uni Luzern besonders. Für sie seien es prägende Aha-Momente gewesen. Ausserdem habe das Studium eine ganze Bandbreite an Themen abgedeckt, von Religionswissenschaften über Ethik und Recht, alte Sprachen, Exegese bis Kirchengeschichte. Die 28-jährige Masterabsolventin ist in der Ostschweiz katholisch sozialisiert aufgewachsen, die Religion stand zu Hause aber nie im Vordergrund. «Ich habe durch meine Eltern einfach ein Grundvertrauen in Gott vermittelt bekommen, was ein Grundstein für die Theologie ist», so die in der Stadt Luzern wohnhafte junge Frau.

Zuerst Lehre als Köchin, dann Armeeseelsorgerin

Ihr Weg zum Studium war jedoch eher unüblich. Wieland ist eigentlich gelernte Köchin, absolvierte nach der Lehre die Erwachsenenmatura, ging dann zur Armee und arbeitete neben dem Studium im Sicherheitssektor. «Vielfalt ist mir wichtig und zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Besonders am Herzen liegt mir aber, mich mit und für Menschen zu engagieren.» So setzt sie sich als Armeeseelsorgerin für Angehörige der Armee ein. Seit August arbeitet sie als Seelsorgerin in Ausbildung in der Pfarrei St. Michael in Zug, daneben absolviert sie die nächsten zwei Jahre das Nachdiplomstudium Berufseinführung des Bistums Basel. Dazu Wieland:

«Ich finde einfach, dass es Teil unserer Verantwortung ist, Menschen zu unterstützen. Bei der sozialen Gerechtigkeit kann jede Person einen Beitrag leisten.»

Daneben setzt sich Wieland auch stark für Geschlechtergerechtigkeit ein. Ein Fokus legt sie auf Frauen in der Kirche. «Ich kann als junge Theologin niemandem, der aus der Kirche austritt, einen Vorwurf machen. Die Missbräuche und die sexuellen Übergriffe werfen kein gutes Licht auf die Institution.» Sie sehe jedoch auch viel Positives an der Kirche, welche mit ihrem sozialen Engagement vielen Menschen helfe. Gerade deshalb möchte sie dazu beitragen, die Wahrnehmung der Kirche von innen und aussen zu verbessern.

Ihr grosses Anliegen ist die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Bild: Pius Amrein (Weggis, 25. Oktober 2021)

«Frauen werden immer noch diskriminiert»

Diesen Wunsch ausgelöst habe unter anderem ein Seminar an der Uni Luzern zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Sie wollte das Thema vertiefen und schrieb ihre Masterarbeit über Theologie im Kontext von sexueller Gewalt gegenüber Frauen. «Ich habe Literaturrecherchen durchgeführt, Interviews von Betroffenen gelesen und diese analysiert. Ich wollte herausfinden, was schädliche Theologien sind, die den Missbrauch fördern und welche Theologien das Gegenteil bewirken», sagt Wieland.

Ihre Erkenntnisse sind klar: «Nach wie vor werden Frauen in der katholischen Kirche stark diskriminiert.» Zu denken sei hier etwa an einengende traditionelle Geschlechterrollen und -bilder, welche Frauen dem Mann unterordnen und «ihn» als Norm festlegen. Es sei daher elementar, den Betroffenen – egal welchen Geschlechts – zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Dazu gehöre aber auch, zu handeln und notwendige Schritte einzuleiten. «Als Berufstheologinnen und -theologen haben wir hier eine Verantwortung. Es ist ein strukturelles Problem, und diese Strukturen müssen sich verändern, damit solche Vorfälle nicht mehr vorkommen. Deswegen bin ich hier drin, um etwas zu verändern.»

Das sind die Zentralschweizer Absolventinnen und Absolventen der Uni Luzern

Rechts­wissen­schaftliche Fakultät

Bachelor Law: Adrian Bulban, Ebikon; Alessia Maria Rey, Luzern; Aline Sidler, Küssnacht am Rigi; Alisha Krähenbühl, Luzern; André Bucher, Luzern; Anto Brnic, Alpnach; Christiana Raquel Hammer, Hergiswil NW; Danielle von Segesser, Luzern; Denis Duhanaj, Gettnau; Ena Emma Willi, Einsiedeln; Eva-Maria Spieler, Stans; Flavia Setz, Schötz; Gregor Aurelio Zaugg, Ebikon; Hannah Killer, Oberägeri; Janine Bucher, Malters; Johannes Berz, Horw; Larissa Disler, Rain; Laura Rhiner, Emmen; Laura Tiziana Guillet, Einsiedeln; Livio Wicki, Buchrain; Lucca Bühler, Adligenswil; Marc Jost, Eich; Magdalena Lottenbach, Luzern; Marc Klingelfuss, Steinhausen; Markus Kusuran, Küssnacht; Michèle Lang, Neudorf; Mirjam Mühlebach, Buchrain; Nadina Isliker, Horw; Nils Rogenmoser, Oberwil b. Zug; Reto Flütsch, Menzingen; Salome Arnold, Willisau; Valentina Srbakoski, Wolhusen; Vinzenz Schmutz, Rain.

Master Law: Aleksandra Saric, Lachen; Amanda Velaj, Sursee; Amra Palislamovic, Luzern; Anouk Lichtsteiner, Baar; Catarina Sara da Silva Bütikofer, Luzern; Chiara Koller, Ebikon; Cyrill Schelbert, Horw; Elias Flavio Aliverti, Luzern; Fabio Hess, Horw; Florian Fallegger, Adligenswil; Jasmin Troxler, Luzern; Joëlle Marciano, Luzern; Jonas Tresch, Flüelen; Julian Schmid, Kerns; Laura Kadlec, Wauwil; Lisa Burkhardt, Kriens; Lisa Weber, Luzern; Maike Jeschonnek, Emmenenbrücke; Martina Zurmühle, Weggis; Michèle Egli, Oberkirch; Michèle Spielmann, Luzern; Michelle Mettler, Brunnen; Micheline Müller, Root; Milena Pesic, Arth; Moana Patierno, Schwyz; Monika Abt, Gelfingen; Murat Tari, Luzern; Nadine Bruhin, Lachen; Noelle Christ, Stansstad; Nora Maria Saner, Ebikon; Patricia Arnold, Schlierbach; Patrick Kaufmann, St. Erhard; Philipp Theiler, Ruswil; Roger Moser, Rothenburg; Sebastian Krackl, Kriens; Simone Höfliger, Wollerau; Simone Schlatter, Zug; Solène Marine Hertli, Sachseln; Valentina Berisha, Sachseln; Valeria Ciardo, Kriens; Vera Christen, Sursee; Yara Eggerschwiler, Schenkon; Ying Song, Luzern.

Doktortitel: Lenka Ziegler, Bürglen; Marcus Stadler, Luzern.

Theologische Fakultät

Bachelor Theologie: Lukas Wolfisberg, Luzern.

Master Theologie: Arun Fabian Pfaff, Luzern; Lisa Wieland, Luzern; Melanie Laveglia-Niedermann, Schüpfheim; Robin Grünbichler, Oberägeri.

Doktortitel: Andri Tuor, Engelberg; Paul Schneider, Sarnen; Sabine Baggenstos, Ebikon.

Theologie Spezial Curriculum: Astrid Elsener-Wagner, Stans.

Diplomabschlüsse in Religionspädagogik: Larissa Scherer, Buochs; Rebekka Felder, Hitzkirch; Sara Esposito, Luzern; Simon Koller, Sursee; Simone Häfliger-Meier, Rain.

Zertifikat in Religionspädagogik: Celestina Davoli, Kriens.

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Bachelor Geschichte: Michela Roberta Negro, Baar; Olivia Derzi, Zug; Simon Infanger, Altdorf.

Bachelor Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften: Ana Pavic, Altdorf; Andrin Studerus, Hünenberg; Arijana Kadric, Kriens; Astrid Profos, Steinhausen; Caroline Eicher, Luzern; Caroline Pechous, Horw; Dan Büeler, Baar; Fabienne Zurbriggen, Merlischachen; Laura Merly, Luzern; Lea Maria Wurmet, Stansstad; Lidija Sluganovic, Hitzkirch; Nadia Scherer, Merlischachen; Sanela Kujovic, Horw.

Bachelor Kulturwissenschaften: Lukas Aecherli, Reiden; Milosava Malinic, Luzern; Simona Baumgartner, Luzern.

Bachelor Philosophie: Francisco Cortes, Luzern; Lea Imbach, Luzern; Sharon Vonwil, Rothenburg.

Bachelor Philosophy, Politics and Economics: Christina Saluz, Goldau; Dan Schläger, Luzern; Johanna Liechti, Luzern; Leandro Bezzola, Horw; Seline Fankhauser, Udligenswil.

Bachelor Politikwissenschaften: Gwendolin Peer, Luzern; Tiziana Jeger, Luzern; Urs Joller, Sarnen.

Bachelor Soziologie: Stefanie Braschler, Oberägeri.

Master Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften: Anina Schwerzmann, Zug.

Master Philosophie: Daniela Herzog, Luzern; Jeannette Bölsterli-Stuck, Luzern; Ruben Kammermann, Luzern.

Master Religion, Wirtschaft, Politik: Samuel Zwimpfer, Luzern.

Master Weltgesellschaft und Weltpolitik: Philippe Bucher, Meggen.

Gesundheits­wissenschaften und Medizin

Master of Science in Health Sciences: Carina Fähndrich, Nottwil; Joana Stefanie Tanner, Gisikon; Lorena Wyss, Luzern; Marlis Gander Bircher, Luzern; Maxim Sharakin, Luzern; Melanie Schliek, Luzern; Shannon Camille Vlahakis; Luzern; Tracey Manoah, Emmen; Yu-Hua Chang, Hergiswil NW.

Doktorat in Health Sciences: Kathryn Dawson-Townsend, Cham; Stefan Gysin, Luzern.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften: Aulona Mataj, Emmenbrücke; Cyril Lustenberger, Malters; Dane Peyer, Udligenswil; Darek Dyduch, Luzern; Dario Bonanni, Root; Eric Berset, Neuenkirch; Fabian Lleshi, Neudorf; Jan Prüssmann, Hagendorn; Janic Brüesch, Hünenberg See; Lea Näff, Oberwil b. Zug; Leila Sadiku, Emmen; Luca Baumann, Hildisrieden; Luisa Skelaj, Emmenbrücke; Pascal Bucher, Beromünster; Roger Steinmann, Emmen; Sarah Kost, Schenkon; Sarah Rutschmann, Hergiswil NW; Silvan Knüsel, Rothenburg; Sophia Arnold, Luzern; Steven Wyss, Buttisholz; Tamara Milojevic, Luzern; Tanja Matter, Rain; Till Affentranger, Rotkreuz.

Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften: Alyssa Steffen, Schachen; Bud Delhees, Baar; Jasmin Gisler, Luzern; Lisa Marie Sekan, Schenkon; Mauritz Bürgler, Hergiswil NW; Noemi Fischer, Luzern; Nuno Fernandes, Luzern.

Doktorat in Wirtschaftswissenschaft: Reto Wegmann, Stansstad.

Bachelor of Arts in Politischer Ökonomie: Yannick Keller, Luzern.