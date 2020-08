Universität Luzern führt Maskenpflicht ein– und empfiehlt, die Swiss-Covid-App herunterzuladen Die Universität Luzern will ihren Studierenden im kommenden Semester weiterhin Präsenzunterricht ermöglichen. Nun ist klar: Neben einer Reihe anderer Massnahmen führen die Verantwortlichen eine allgemeine Maskenpflicht ein. 07.08.2020, 09.56 Uhr

Im Bild ist die Universität von Luzern



(foto: roger gruetter) Photo:roger Gruetter / rogergruetter.com

(stp) Die Corona-Taskforce der Universität Luzern führt die Maskenpflicht ein. Dies schreiben die Verantwortlichen auf ihrer offiziellen Webseite. Wie aus der Meldung hervorgeht, gilt die neue Richtlinie ab dem 17. August – also ab rund einem Monat vor dem Start ins kommende Herbstsemester.

Die Verantwortlichen betonen unter anderem, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern «nach Möglichkeit jederzeit einzuhalten ist». Im Gebäude weiterhin geschlossen bleiben die Mensa, das Foyer, Gruppenräume und öffentliche Sitzgelegenheiten. Zudem sollen Studierende und Mitarbeitende bei Symptomen oder Unsicherheiten den Coronavirus-Check des Bundesamts für Gesundheit (BAG) machen. Die Universitätsleitung legt ausserdem ans Herz, die Swiss-Covid-App herunterzuladen.

Belegungszahl der Hörsääle reduziert

Die Universität zielt weiterhin darauf ab, im nächsten Semester wieder Präsenzunterricht durchzuführen. Dies kommunizierte die Corona-Taskforce den Studierenden am Donnerstagabend in einer Mail. Wie aus dem Schreiben, welches der Luzerner Zeitung vorliegt, hervorgeht, soll das Herbstsemester «so persönlich wie möglich, so digital wie nötig» sein. Konkret bedeutet dies, dass die Belegungszahl der Hörsäle reduziert werden muss. Ausserdem ist geplant, dass sich nur eine gewisse Anzahl Studierende gleichzeitig im Gebäude aufhalten dürfen. So würde eine Grundlage für das Contact-Tracing geschaffen werden. Die Corona-Taskforce stellt zudem klar:

«Die Fakultäten arbeiten gegenwärtig mit Hochdruck an der Umsetzung des hybriden Semesters.»